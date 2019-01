Stiri pe aceeasi tema

- Pe 20 ianuarie se implinesc cinci ani de la accidentul aviatic din Munții Apuseni, in urma caruia au murit pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion. Creatoarea de moda Romanița Iovan, fosta soție a pilotului, a mers sambata la parastas, la fel cum o face in fiecare an. Romanița Iovan nu a putut ajunge…

- Astazi se implinesci cinci ani de la accidentul aviatic din Munții Apuseni, in urma caruia mureau Adrian Iovan și studenta Aurelia Ion. In memoria victimelor, a fost ținuta o slujba de comerorare, unde a fost, ca in fiecare an, prezenta și Romanița Iovan.

- Astazi se implinesc cinci ani de la tragedia aviatica din Muntii Apuseni. Cinci ani de cand pilotul Adrian Iovan si studenta Aurelia Ion si-au pierdut viata intr-unul dintre cele mai grave accidente aviatice de la noi.

- Se implinesc cinci ani de la tragedia aviatica de pe Varful Petreasa, din Munții Apuseni, in urma caruia pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion și-au pierdut viața. Deși nu a putut ajunge la locul prabușirii avionului, la altitudinea de peste 1400 de metri, din cauza stratului foarte gros de zapada,…

- Creatoarea de moda Romanița Iovan a petrecut trecerea dintre ani in Turcia. Aceasta a avut parte de o petrecere cu fast alaturi de iubit și de prieteni. Revelionul 2019 a prins-o pe Romanița Iovan in strainatate, mai exact in Turcia, acolo unde a ales sa-și petreaca vacanța alaturi de iubitul ei,…

- Soția fostului primar al Bucureștiului, Viorel Lis, a ajuns la spital, dupa cum a anunțat in mediul online. Oana Lis și-a inceput ziua de miercuri cu drumuri la spitale. Partenera de viața a fostului edil al Capitalei, Viorel Lis, a fost cea care le-a spus fanilor sai de pe internet ca a ajuns la spital.…

- Ce tragedie, in urma cu patru ani! Adrian Iovan murea in accidentul aviatic din Apuseni, alaturi de tanara Aura Ion, in timp ce echipa de medici se indrepta spre Oradea. In urma lui ramaneau un copil de noua ani, Albert, și o mama indoliata, Romanița, chiar daca relația cu fostul pilot se destramase.…

- Justitia belgiana a dispus la sfarsitul lui octombrie ca fostul rege Albert al II-lea, in varsta de 84 de ani, sa se supuna pana in februarie unui test genetic, oferindu-o astfel o victorie lui Delphine Boel in indelungata sa lupta judiciara vizand sa-l determine sa recunoasca faptul ca este tatal sau…