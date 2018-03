Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un milion de cetațeni moldoveni au obținut cetațenia romana in ultimii zece ani. Pentru mulți cetațenia este o sansa in plus la o viața mai buna in Romania sau in Uniunea Europeana.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele Parlamentului Rep. Moldova Andrian Candu au declarat ca in cazul unirii ar fi nevoie de un referendum atat in Rep. Moldova, cat si in Romania, ins niciunul nu a vorbit de o anumita data, in conditiile in care opiniile par sa fie diferite. …

- Adrian Candu tempereaza avantul de unire al liderilor Parlamentului din Romania: Moldovenii isi doresc un stat independent, dar sunt tendinte”, a spus președintele Parlamentului Republicii Moldova, dupa ce Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au anunțat, de la tribuna plenului reunit, ca țara noastra…

- Pe principalele drumuri ale orașului au aparut azi panouri de informare privind consultarea publica ce privește subiectul Unirii Republicii Moldov cu România. Mai mulți internauți au postat poze cu aceste bannere, iar alții au observat pliante de informare în cutile poștale din blocurile…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Traian Basescu: ”Cer Parlamentului Romaniei și Parlamentului Republicii Moldovei unirea!”. Fostul președinte al Romaiei, Traian Basescu, a cerut in Piața Marii Adunari Naționale, de la Chișinau, in timpul Marii Adunari Centenare, Parlamentului Romaniei și celui din Republica Moldova sa dezbata problema…

- Taxa de depunere a cererii pentru pasaport va creste, incepand cu data de 2 aprilie 2018, de la 25 de dolari la 35 de dolari, precizeaza Ambasada S.U.A. in Romania. Majorarea cu 10 dolari a taxei de depunere a cererii se aplica numai formularelor DS-11. Este vorba despre cererile depuse de persoanele…

- Platforma Unionista Acțiunea 2012 a anunțat ”un spectacol tricolor de excepție” care va fi organizat, duminica, la Chișinau, 25 martie, in Piața Marii Adunari Naționale de la Chișinau. Mitingul de susținere a unirii va purta numele de ”Marea Adunare Centenara”. Organizatorii din Alianța pentru Centenar…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, recent, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, aceasta este cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana (UE).Economia Romaniei…

- 'Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre', a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa.Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta…

- Productia industriala a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre, cu un avans de 8,5%, arata datele publicate,…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice este o solutie buna, cu toate ca are un continut complex, care necesita efort, inclusiv din partea institutiilor statului, a declarat miercuri presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Desi au aparut doar fragmente din declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, colajele puse cap la cap pot oferi o lectie de politica europeana. Dupa cum se stie Frans Timmermans este membrul unui partid socialist, facand prin urmare parte din aceeasi familie politica in care este inscris…

- Europarlamentarul social-democrat susține ca acordarea fondurilor europene, și in special a celor de coeziune, trebuie sa țina cont de necesitațile de dezvoltare ale statelor membre, iar țarile sarace nu trebuie sa devina victime ale presiunii bugetare create de Brexit la nivelul bugetului UE.…

- "Nu stiu daca se va cere sau nu un vot de reconfirmare. Daca ma intrebati pe mine - si va rog sa o luati ca pe o opinie personala, eu nu cred ca presedintele Dragnea are nevoie de vreo reconfirmare. Presedintele Liviu Dragnea a fost ales in modul cel mai statutar cu putinta, practic de catre toti…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii,…

- Salariul minim brut pe economie din Romania creste cel mai rapid din Uniunea Europeana, desi ramane printre cele mai scazute, potrivit datelor publicate vineri de Biroul european de statistica Eurostat.

- In anul Centenarului, 39 de comune din Republica Moldova au semnat o declaratie de unire cu „patria mama“, si acesta este abia inceputul. Doi dintre primarii moldoveni care si-au pus semnatura pe o hartie unionista, fara valoare juridica, dar cu profunda valoare simbolica, au explicat, ieri, la Adevarul…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca la Chisinau inca nu exista o vointa politica clara pe subiectul solutionarii problemei transnistrene. Seful statului a subliniat ca atat timp cat in Guvern sunt persoane care pledeaza pentru unirea cu Romania, conflictul din stanga Nistrului nu…

- Consiliul Județean Alba vizeaza amenajarea unui lapidarium, dar și a unui zid al recunoștinței pentru cei 1228 de delegați, care la 1 decembrie 1918 au decis unirea Transilvaniei cu Romania, in fața Salii Unirii din Alba Iulia. Dan Popescu, de la Consiliul Județean Alba, a spus, joi, in cadrul unei…

- De la zi la zi, tot mai multe localitați se alatura sa semneze Declarația simbol de Unire cu Romania. De aceasta data, Comuna Gratiești a declarat „Unirea simbolica, de acum și pentru totdeauna".

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Transportatorii romani atrag atentia ca tarifele de transport ar putea creste cu 20% din cauza majorarii preturilor la carburanti. Ei spun ca efectele se vor resimti imediat la produsele de prima necesitate si le cer autoritatilor sa ia masuri. Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania,…

- Legea care modifica transcrierea actelor de stare civila privind cetațenii romani din strainatate care nu au avut niciodata domiciliul in Romania, cei care au redobandit sau carora li s-a acordat cetațenia romana, a intrat in vigoare.

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- UPDATE: Guvernul Dancila a trecut de Parlament cu 282 de voturi ”pentru”. Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 17.55: Guvernul Dancila va depune juramantul…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, se implica din ce in ce mai mult in viata politica de peste Prut. A avut cetatenia moldoveneasca, acum presedintele Igor Dodon i-a retras-o. Basescu da insa un semnal incredibil chiar in anul Centenarului. Unirea cu Basarabia e mai aprope ca niciodata, iar semnaturile…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Vicepremierul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, a declarat ca integrarea în Uniunea Europeana a Republicii Moldova se face va face doar cu România si doar prin România, potrivit TVR MOLDOVA. Potrivit politicianului, unica solutie de integrare a Republicii Moldova…

- "Penali in guvern ? Da, pentru ca putem ! Nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica, asa cum au facut-o Dragnea si Codrin Stefanescu in ultimele zile. Intrebat daca din guvern vor face parte penali, Dragnea…

- Evenimentul va avea loc la Centrul de cultura ”Luceafarul” din orașul Nisporeni, intr-o zi de duminica, pe 28 ianuarie, cu incepere de la ora 12.00. ”Cred ca sala nu va fi plina, ci arhiplina”, a declarat pentru ”Expresul” Iurie Carbune, liderul organizației locale a Partidului Unitații Naționale din…

- Aceasta a fost a doua sesiune de consultatii stomatologice desfasurata in cadrul scolii, prima derulandu-se in data de 8 octombrie 2017, cand Colegiul Tehnic C.F. "Unirea" a jucat rol de institutie gazda pentru elevii celorlalte scoli din oras care s-au inscris pentru a fi consultati. "Pentru ca fiecare…

- Romania a reusit, cu ajutorul Politicii Agricole Comune (PAC), in cei 10 de la aderarea la Uniunea Europeana, sa dobandeasca pozitia de lider european in productia de miere si sa restructureze sectorul viti-vinicol, dar a ramas in continuare cu o slaba organizare a fermelor mici si a filierelor pe…

- Uniunea Europeana gandește un pachet de masuri care va permite economiilor naționale o flexibilizare. Astfel, statele membre au dreptul de a reduce TVA in anumite sectoare, cu condiția ca media sa ramana de 12%. De la aceasta regula sunt exceptate alcoolul, tigarile, armele și jocurile de noroc.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 18 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, pe domnul Jose Guillermo Ordorica Robles, ambasador agreat al Statelor Unite Mexicane, Roberto Cesar Hamilton Magana, ambasador agreat al Republicii Cuba, domnul Serghei Minasian, ambasador agreat al Republicii…

- Nu sunt vinovati membrii PSRM, care au dobândit cetatenia româna, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie. În felul acesta, care pare mai degraba un banc, a gasit Dodon de cuviinta sa explice de ce ortacii sai înca n-au depus…

- British American Tobacco (BAT) anunta ca, incepand din aceasta saptamana, extinde reteaua de distributie a glo, produsul sau care incalzeste tututnul in loc sa il arda, pe pietele din sapte orase mari din Romania, prima tara din Uniunea Europeana in care acest produs a fost introdus de catre BAT.…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- Bogatia tarii - calculata dupa activele nete ale cetatenilor ca parte din venitul disponibil - a ramas la fel ca acum cinci ani, chiar daca economia Romaniei a avut cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, arata o analiza publicata duminica de Bloomberg.

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba: Sunt consilier onorific al presedintelui Vucic, a spus fostul premier, pentru Agerpres , dupa ce presa sarba a scris despre acest lucru. Victor Ponta spune ca este o „calitate onorifica si onoranta”. „Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele…

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- Boris Kamenov, cetateanul bulgar de rand care a venit cu ideea de a cere separarea unor regiuni din nordul tarii si eventuala unire cu Romania, declara ca initiativa sa a fost interpretata gresit. Ziaristul bulgar Ivan Radev din Sofia l-a contactat pe Kamenov, un lucrator in constructii in varsta…

- Suparati ca la ei in tara coruptia este in floare, separatistii bulgari cer unirea. cu Romania. Mai multe regiuni din nord-vestul tarii vecine ar vrea sa-si proclame independenta si apoi sa ceara alipirea.

- Vinul este un domeniu cu o indelungata traditie, cu povesti savuroase, cu afaceri care infloresc sau esueaza, cu investitori deopotriva romani si straini. Circa 250 de crame functioneaza acum in Romania, tara aflata pe locul sase in topul european al producatorilor de vin si pe locul 12 la nivel…

- Doar 17% dintre romani cred ca tara merge in directia buna, la final de 2017, scorul celor satisfacuti de modul in care politicienii isi fac treaba in ceea ce priveste managementul societatii inspre tintele si angajamentele luate in campanii electorale fiind la un minim istoric, arata un sondaj IRES.…