Jos gardurile de pe domeniul public!

Stiri pe aceeasi tema

- In timpul activitatilor de patrulare pe zona de responsabilitate, politistii locali au depistat un barbat, in varsta de 38 ani, cu domiciliul in Drobeta-Turnu Severin, care arunca pamant si resturi menajere pe str. Walter Maracineanu, in apropierea intersectiei cu centura ocolitoare a orasului, anunta…

- In luna februarie 2019, Asociația Centrul de Ecarisaj Turda e efectuat un numar de 3 acțiuni de ecarisare in Campia Turzii, in baza contractului de servicii incheiat cu administrația locala, din care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 12 octombrie-12 noiembrie 2018, Consiliul Județean Ialomița a inventariat bunurile care alcatuiesc domeniul public și privat al județului Ialomița. Documentul a fost facut public la ședința Consiliului Județean de joi, 28 februarie 2019. Majoritatea acestor bunuri reprezinta bunuri aflate…

- Consilierii județeni au aprobat transferul unui teren de 7 hectare, din zona Borhanci, din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca in domeniul public al Județului Cluj, in vederea construirii Spitalului Pediatric Monobloc.

- Consilierii lugojeni se vor intruni joi, 28 februarie, de la ora 14, in ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla proiectele de hotarari privind: solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al Statului Roman și din administrarea…

- Am crezut ca doar datornicul nostru de la primarie este indecis in privința numelui pe care il poarta din moment ce are o pagina cu Eugen și una cu Jeno dar se pare ca organizatia din care face parte este asemeni lui. Adica a adoptat 2 steaguri și 2 imnuri care sa reprezinte aceași națiune, dupa cum…

- Aproape 10.000 de rasaduri de primule vor fi plantate, incepand de saptamana viitoare, in Ramnicu Valcea, de catre lucratorii SC Piete Prest SA, prima etapa vizand Calea lui Traian si Scuarul Revolutiei. Aceleasi primule, provenite din serele de la Raureni ...

- Si-a amenajat pe domeniul public, la marginea orasului Buzau, o ferma improvizata, dar nimeni nu-l deranjeaza. Este cazul unui buzoian care creste in mai multe anexe oi si pasari, probabil pentru comercializare. Straniu este ca ferma improvizata, intinsa pe o suprafata de 7.400 de metri patrati, functioneaza…