Jornal Economico: Greșeala lui Salvini: Migranții nu au provocat deficitul și nici nu au prejudiciat sectorul bancar Migranții nu au provocat deficitul și nici nu au prejudiciat sectorul bancar și nici nu au facut din datoria publica italiana una dintre cele mai mari din lume și nici nu au facut ca Italia sa nu fie guvernabila. Problema rezida în populism, scrie Jornal Economico, citat de Rador.

Recenta criza politica din Italia merita o reflectare atenta din cel puțin doua motive: criza în sine și rolul (nou) pe care Italia îl va juca în mod inevitabil în Uniunea Europeana (UE) în perioada post-Brexit.Criza politica italiana a fost declanșata de numeroase evenimente, s-a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

