Stiri pe aceeasi tema

- Peru a organizat duminica un referendum ce viza reformele politice și juridice anticorupție introduse de noul președinte Martin Vizcarra intr-una dintre cele mai promițatoare economii din America Latina, anunța Reuters.

- In luna mai a acestui an, procurorul general al SUA, Jeff Sessions, a anunțat startul politicii de "toleranța zero" inițiata de Administrația Trump. Consecința a fost ca parinții migranților mexicani care au intrat in SUA au fost desparțiți de copii lor.

- Continua polemica la distanta dintre Pierre Moscovici si Matteo Salvini, in care se acuza reciproc si fac declaratii dure, pe tema proiectului de buget al Italiei drept argument principal, anunța Il Giornale citat de Rador.

- Presedintele francez a raspuns atacului personal al presedintelui Trump la adresa sa, refuzand sa se infurie si adoptand in schimb o vedere de perspectiva, scrie New York Times, citat de Rador.

- Procurorul general al Bulgariei, Sotir Tatarov, a solicitat, joi, ridicarea imunitatii pentru sase deputati, pentru a fi anchetati pentru diferite infractiuni. Intre acestia este Gheorghi Mihailov si Elena Yonceva de la Partidul Socialist Bulgar (BSP), parlamentarul Boris Karchev de la Cetateni pentru…

- Un eventual Brexit fara un acord cu UE cu privire la relatiile comerciale si la investitii ar afecta cel mai mult economiile din Europa de Sud-Est, estimeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intr-un raport cu privire la perspectivele economice regionale, scrie Naftemporiki ,…

- Printre tarile cele mai vulnerabile la inrautatirea conditiilor economice internationale se afla Grecia, din cauza datoriei publice ridicate, a cheltuielilor sociale mari si a incetinirii incasarilor bugetare, lucruri care limiteaza flexibilitatea politicilor guvernului si reprezinta riscuri de creditare,…

- UE cere Theresei May sa vina cu idei noi pentru a elimina blocajul negocierilor pe tema Brexitului, iar presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca "bunavointa" nu este suficienta pentru a se ajunge la un acord, potrivit Financial Times , citat de Rador.