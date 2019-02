Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a intra in “Ferma”, Catalin Moroșanu a facut noi dezvaluiri in vlogul lui Jorge, participant si el al aceleiași emisiuni. Intrebat cat a ciștigat cel mai mult din lupte, "Moartea din Carpați" a evitat raspunsul intrebandu-l la randul sau pe Jorge cat a caștigat in urma emisiunii "Te cunosc…

- In ediția Ferma de miercuri seara, telespectatorii au aflat cine va merge la duel in aceasta seara. Cum anticipase de altfel, Jorge a fost trimis la duel chiar de catre colegii lui! De ce? Claudia Pavel, fermierul șef al saptamanii, a fost pedepsita de Cristi Bozgan pentru ca la proba de recompensa…

- Sora Claudiei Pavel a spus ca nu va lasa ca acuzatiile din reality show sa-i afecteze imaginea cantaretei si ca va face demersurile legale necesare, potrivit click.ro. „Ferma – Un nou inceput” a dat startul si unui nou scandal in showbiz, acela intre Claudia Pavel si Brigitte Nastase, concurente ale…

- Brigitte Sfat și rivala sa, cantareața Claudia Pavel au fost nevoita sa munceasca impreuna la Ferma. Brigitte Sfat a fost nevoita sa munceasca la Ferma alaturi de Claudia Pavel, cea pe care a acuzat-o ca ar fi avut o aventura cu primul ei soț. Din cauza unei accidentari la mana, Claudia Pavel nu…

- Cantareata Claudia Pavel (34 de ani), alias Cream, ar fi hotarata sa o dea in judecata pe vedeta TV Brigitte Sfat (42 de ani) din cauza unor afirmatii pe care aceasta le-a facut in reality show-ul „Ferma“, unde sunt concurente.

- Show-urile de supraviețuire sunt din ce in ce mai dure, iar "Ferma", in noul format, s-a conformat tendințelor. Vedetele care s-au aliniat la start pentru premiul de 50.000 de euro au ajuns intr-un loc unde se poate muri lejer de hipotermie. 18 concurenți - unii, vedete, alții, puțin sau deloc cunoscuți…

- 18 concurenți – unii, vedete, alții, puțin sau deloc cunoscuți – au fost debarcați dintr-un camion in varf de munte, la cabana care servește drept „ferma" in noul sezon: luptatorii Diana Belbița și Catalin Moroșanu, Brigitte Nastase, Ame Calin, fosta prezentatoare TV Geanina Ilieș, Florin Pastrama…

- In 2019, 18 concurenți vor intra in Ferma și vor avea parte de aventura vieții lor! Mihaela Radulescu, prezentatoarea show-ului, ii va urmari indeaproape și le va fi confident, iar Cristian Bozgan, prezentator Ferma, le va da sarcinile și se va asigura ca toți le respecta.