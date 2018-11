Jorg Riommi a fost numit chief creative officer al Publicis Groupe pentru Europa Centrala si de Est

Stiri pe aceeasi tema

- Jorg Riommi, care din 2014 este chief creative officer la agenția de publicitate Publicis Romania, a fost numit chief creative officer pentru Europa Centrala și de Est, in cadrul grupului Publicis, anunța compania. El iși pastreaza atribuțiile pe care le are la biroul din București.

- Incepand cu 1 noiembrie, Anca Stefan, digital and consumer intelligence manager L'Oreal Romania, preia pozitia de chief digital officer (CDO) Rusia si Kazakhstan in cadrul L'Oreal. Este al doilea roman care este promovat in cadrul companiei la nivel...

- Vodafone, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila si una dintre cele mai mari companii din economie, se afla in plina campanie de recrutari pentru departamentele de IT si tehnologie, este angajata si intr-o operatiune de schimbare a modului de functionare intern care are ca tinta o…

- Deficitul de incasare a taxei pe valoare adaugata a crescut in 2016 fata de nivelul inregistrat in 2015 in Romania, iar neconformarea in materie de TVA s-a majorat, desi cota standard pentru acest impozit s-a redus de la 24% la 20%. "In anul 2016, Romania s-a situat din nou pe ultimul loc…

- Portofoliul companiei s-a majorat la 920.000 de metri patrati de suprafata totala inchiriabila (GLA). Valoarea portofoliului a ajuns la 2,1 miliarde de euro, dintre care 1,2 miliarde sunt reprezentate de activele din Romania si aproape 1 miliard de euro de activele din Polonia. 'Globalworth a continuat…

- Majoritatea companiilor din Romania se confrunta cu un risc de a intra in faliment mai ridicat decat acum zece ani, desi economia Romaniei a devenit in aceasta perioada campioana cresterii in Europa Centrala si de Est (CEE), arata o analiza a Coface Romania, publicata in septembrie 2018.

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, l-a numit pe Richard Wilkinson, fostul sef al diviziei comerciale de real estate al Erste Group, in functia de director financiar (CFO) la nivelul intregului…

- Compania de asigurari de credite Coface a prezentat joi cel de-al zecelea studiu anual cu date despre cele mai mari 500 de companii din Europa Centrala și de Est - Top 500 ECE. Acesta clasifica companiile dupa cifra de afaceri și analizeaza in plus mai multe date, cum ar fi numarul de angajați, cadrul…