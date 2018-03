Stiri pe aceeasi tema

- Jordan Peele, laureat al premiului Oscar in acest an pentru scenariul comediei negre "Get Out", pe care a si regizat-o, i se va alatura partenerului sau intr-ale comediei Keegan-Michael Key pentru lungmetrajul de animatie "Wendell and Wild", produs de Netflix, conform publicatiei Variety. In filmul…

- Miley Cyrus a fost amendata cu uriașa suma de 300 milioane de dolari amenda pentru ca a furat drepturile de autor ale unui producator jamaican. Producatorul Michael May declara ca piesa “We can’t stop” lansata de Miley in 2013 este o copie exacta a piesei lansata de acesta in 1988 sub numele “We run…

- Umbla zvonul ca Zayn i-ar fi dat unfollow supermodelului Gigi Hadid pe Instagram și imediat dupa asta am aflat ca celebrul cuplu a hotarat sa o ia pe drumuri separate. Cei doi au inceput sa iasa la date-uri in 2015 și și-au facut relația publica printr-o fotografie postata pe Instagram pe 20 decembrie…

- Prietenul Gabrielei a inscris-o la o conversație romantica in limba pasiunii alaturi de Bogdan. Cu o spaniola puțin stalcita Bogdan a reușit sa o trezeasca pe Gabriela și sa o faca sa zambeasca larg. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața,…

- In 2019 poți experimenta intreaga experiența Tomorrowland intr-o escapada magica in Alpii francezi. Legendarul festival belgian de muzica electronica va organiza o ediție in varful munților, pentru impatimiții sporturilor de iarna. Festivalul va aduna peste 30.000 de mega fani ai muzicii electronice…

- De-a lungul timpului, scenele și studio-urile muzicale s-au schimbat in bine și au evoluat datorita femeilor cu voci și sentimente puternice ce ne-au impartașit talentul lor prin piese marcante pentru istoria muzicii. La fel cum spunea și Ellie Goulding in discursul de la Brit Awards, “Suntem foarte…

- Așa cum se intampla in fiecare prima miercuri din luna, intre orele 10-11 se vor auzi iarași sirenele in capitala Banatului. Exercițiul are ca scop antrenarea autoritaților administrației publice locale, pregatirea populației prin cunoașterea semnificației semnalelor de alarmare și verificarea…

- A devenit deja o tradiție sa auzim despre o petrecere bomba dupa seara Oscarurilor data de un nume important din industrie. De aceasta data Madonna a fost gazda iar invitații au fost nume mari. La petrecere au aparut și Cardi B și Kim Kardashian, care impreuna cu Madonna au oferit probabil fotografia…

Ți-e dor de Inna? Și noua ne e! Poate de asta am inceput sa ii urmarim fiecare pas pe Instagram (no stalking…) Zilele trecute am aflat ca Inna și-a schimbat look-ul pentru filmarile la clipul piesei "Stay" și cu ajutorul unor extensii a revenit la acea Inna cu par lung pe care o știam. "Went...

- Baieții foarte draguți de la floWmo ne-au adus “marțișorul” mult așteptat in aceasta dimineața. Ei ne-au adus piesa “Eyes don’t lie“, o piesa pe care o poți dedica iubitei tale, atunci cand ai uitat de cadoul de 1 martie floWmo este format din doi artiști, producatori și songwriteri care au compus piese…

- Simona Halep a depașit-o pe Caroline Wozniacki in clasamentul WTA, dupa ce saptamina trecuta ambele jucatoare au lipsit de la turneul de la Dubai. Daneza avea insa de aparat mai multe puncte la competiția de categorie Premier. Simona are acum un avans de peste 400 de puncte in clasamentul WTA, ceea…

- Steve Aoki și-a inceput cariera cantand in trupe hardcore punk, iar acum este unul dintre cele mai mari nume ale muzicii Dance. Pentru ca nu ii plac deloc compromisurile, Aoki este de multe ori criticat. Artistul a declarat ca prin noiembrie se gandea sa incheie tradiția cu aruncatul tortului in timpul…

- Verișorul lui Ed Sheeran, regizorul Murray Cummings pregatește un film despre documentar despre viața artistului. Documentarul se intituleaza “Songwriter” și va prezenta povestea lui Ed Sheeran inca de la incputul carierei, cand acesta era doar un simplu baiat. “Ideea filmului este de a fi acolo atunci…

- Potrivit Variety, Munteanu va juca rolul fiului lui Ivan Drago (Dolph Lundgren), scrie a1.ro. Din distributie mai fac parte Tessa Thompson si Michael B. Jordan. "Creed 2" va reprezenta debutul actoricesc al lui Florian Munteanu, in varsta de 27 de ani. Citeste si Sylvester Stallone a murit.…

- Istoria muzicii dance incepe in anii 70 cu Kraftwerk și muzica disco, dar in ultima vreme festivalurile au facut acest gen muzical sa explodeze. Cum a inceput toata distracția dance, imaginea discotecilor și mai apoi a festivalurilor masive precum Tomorrowland vor fi explorate și redate intr-un documentar…

Laura Matei este la Radio Tinder, marți, pentru a-și cauta cel mai bun match pentru 14 februarie. Un doctor deosebit, la 1,60m, cu un zambet larg, Laura a scapat de emoții de cum a intrat in studioul Virgin Tonic. Ne-a spus ca nimeni pana acum nu și-a dat seama daca ochii ei sunt verzi sau...

- Weekend-ul acesta este despre Valentine’s Day și inevitabil despre ”Fifty Shades Freed”! Pelicula se lanseaza in noaptea asta in cinematografele din SUA și din Romania, iar in ultimele zile televiziunile din toata lumea s-au dat peste cap sa obțina interviuri cu actorii din rolurile principale, Dakota…

- La 166 de ani de la nașterea celui mai important dramaturg roman, Ion Luca Caragiale, Teatrul Național “Marin Sorescu ” prezinta un spectacol exuberant, „Doua loturi”, in regia lui Nicolae Poghirc. Scenariul spectacolului este o adaptare dupa textul omonim al lui Caragiale, caruia ...

- Devenita numarul unu in topul Billboard Latin airplay, Jennifer Lopez vorbește despre puterea de a fi femeie la Hollywood și mișcarea #metoo. Jenifer Lopez a fost invitat de onoare la petrecerea Guess organizata de Paul Marciano, dar asta nu a impiedicat-o pe artista sa le aclame pe femeile ce lupta…

DO IT este piesa cu care Ionuț a blocat traficul in urma cu cateva zile. Ii place atat de mult Rae Morris incat a dat piesa asta la volum maxim in mașina. Ideea e ca nu știa ca din spatele lui venea o ambulanța. Noroc cu un bun participant la trafic care l-a atenționat sa...

- Tomorrowland este de peste 13 ani festivalul emblema pentru muzica electronic dance din intreaga lume. Pentru ediția din 2018 s-au vandut imediat aproximativ 285,000 bilete, demonstrand cat de nerabdatori sunt fanii acestui festival, dar și cererea extraordinar de mare de pe piața festivalurilor. Ediția…

- Ed Sheeran are nevoie de liniște și vrea ca el și logodnica sa, Cherry Seaborn, sa nu fie deranjați! Artistul n-a stat pe ganduri și, potrivit Daily Mail, a cumparat toate proprietațile din jurul casei sale din Suffolk, Marea Britanie. Investiția nu l-a afectat prea mult pe britanic, care are o avere…

- Iubita lui Pablo Escobar, Virginia Vallejo anunța ca va da in judecata platforma de streaming pentru show-ul “Pablo Escobar: El Patron del Mal” , pe motiv ca i-au furat povestea de dragoste, iar povestea din film este creata din amintirile pe care ea le are cu celebrul lider de cartel. Procesul a fost…

- Elle Darby, vloggerița care a cerut cazare gratis la un hotel de lux in schimbul promovarii pe conturile ei de social media, vine cu un nou video in care spune ca de-a lungul zilelor a primit mesaje prin care era amenințata cu moartea. Vloggerița a trimis un e-mail prin care cerea cazare gratis, dar…

Te-ai prins ce se aude la Virgin Radio Romania, la cel mai tare concurs radio din lume? Super! Pana sa ne iei banii, in direct la Virgin Tonic, ar trebui sa ne și suni in direct pentru a ne spune CSAUD! Raspunsul tau poate fi luat in considerare doar daca il dai in direct la...

- Programul Cinema Colours Craiova in perioada 26 ianuarie – 1 februarie The Star / Primul Craciun Avanpremiera Regia: Timothy Reckart Cu: Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Gina Rodriguez, Zachary Levi, Kelly Clarkson, Patricia Heaton, Kristin Chenoweth Gen film: Animatie, Aventuri, Comedie, ...

- Pentru femeile care vor sa aiba o aparitie naturala si de bun gust, exista cateva reguli de urmat care imbina excelent cromatica hainelor cu cea a pielii si a rujului. Iata cateva dintre ele: Rochia neagra + rujul rosu. Este o combinatie care sugereaza eleganta, atractie si putere personala. De obicei,…

- Organizatorii Tomorrowland au dezvaluit primele nume care vor fi prezente pe scena in cele doua weekenduri de festival. O prima supriza o reprezinta revenirea lui Hardwell, care la ultimele doua ediții a lipsit de la festivalul organizat in Boom, Belgia. Line-up-ul nu este complet deocamdata și arata…

- Beyonce și Jay-Z i-au surprins pe Kanye West și Kim Kardashian cu un super cadou pentru fetița nou nascuta prin mama surogat. Cea mai mica membra a familiei Kardashian-West a fost celebrata miercuri, in prima zi, printr-o brațara incrustata cu cele mai scumpe diamante. Cadoul pentru micuța i-a costat…

- Strangem “1 milion de povești despre tine”! Astazi am intrebat-o pe Camelia, cea care readuce in The Virgin Throwback piesele care au facut istorie, ce reprezinta rujul pentru ea. Iar raspunsul este o sursa buna de inspirație! Concursul cu premii AVON continua pe virginradio.ro! Incearca rujul Mark.Epic…

- In ședința de executare a lui Mihai Tudose, pesediștii și-au varsat naduful și asupra persoanelor pe care le banuiau ca aveau influența asupra premierului, facandu-l sa nu se mai ințeleaga cu restul membrilor de partid.

- Aproape orice femeie știe ce nuanța de ruj i se potrivește, știe sa il aplice și sa il foloseasca in contextul potrivit. Dar iata și cateva lucruri mai puțin știute legate de acest produs cosmetic indragit in toata lumea: 1. Poți evita urmele de ruj de pe un pahar daca iți umezești ușor buzele cu...…

- Muzeul The Stratford Perth din Ontario, Canada, este pregatit sa deschida, incepand din februarie, o expoziție dedicata lui Justin Bieber. Expoziția va avea ca tema momente cheie care l-au ajutat pe Justin sa devina faimos și a fost creata chiar de el alaturi de familie. Bunicii lui Justin, Diane și…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ieri am prezentat scenariul cel mai rau, care poate arunca Romania intr-o criza majora. Nominalizarea de catre Klaus Iohannis, indiferent de ce dorește PSD, a lui Mihai Tudose pentru formarea viitorului Guvern. Și cu toate consecințele care pot decurge dintr-o asemenea mișcare…

- Analiștii ii avertizeaza pe investitori ca Facebook poate pierde pana la 23 miliarde de dolari dupa ce Mark Zuckerberg a anunțat ca vor fi facute schimbari in newsfeed-ul canalului de socializare. Anunțand ca utilizatorii vor vedea mai degraba postari ale familiei și prietenilor și mai puține postari…

- Astazi, la #instalove, inimioara lui Alice a fost impartita in doua, de catre Miley Cyrus si Ariana Grande: “Se pare ca cele doua sunt priete bune si, mai mult chiar, formeaza un duet reusit pe scena. De data aceasta, le regasim pe o scena mai restransa, interpretand un cover dupa trupa Crowded House,…

- Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild of America - DGA) a inclus joi o femeie, un mexican xi o persoanE de culoare pe lista nominalizErilor din 2018 care favorizeazE regizorii tineri xi debutanti, în detrimentul unor cineaxti consacrati precum Steven Spielberg, informeazE Reuters.…

- Ce ai face daca l-ai vedea pe liderul nord-coreean pe strada, in New York? La intrebarea asta a vrut sa-și raspunda vloggerul QPark, un american de origine asiatica. Omul s-a deghizat in Kim Jong Un și a plecat la pas, timp de 10 ore, prin marea metropola americana. QPark a fost urmat in plimbarea sa...…

- Daca n-ai fost norocos sa-ți impatureasca mama ta mereu tricourile, daca ai locuit singur de mic sau ai plecat la facultate și a trebuit sa te descurci cu viața de camin, ei bine, știrea asta e pentru tine. Un start-up din California a dezvoltat un robot care face un singur lucru: iți impaturește hainele.…

- Jerry Shen detine canalul de YouTube TRONICBOX, unde isi incarca remixurile. Numai ca nu sunt orice remixuri. El aduce cele mai tari hit-uri in stilul retro al anilor ’80. Cel mai mare succes l-a avut cu “What Do You Mean“, piesa lui Justin Bieber, la care a inregistrat aproape 2 milioane de vizualizari.…

- In topul Holiday 100, realizat de Billboard, primele zece locuri sunt o combinație tare intresanta de gusturi. Ne-am uitat la clasament sa vedem cum arata in saptamina Craciunului și am avut surpriza sa nu descoperim prea multe lansari recente. De exemplu, Sia este abia pe locul 51 cu ”Santa’s Coming…

- Este poate cea mai cantata piesa in perioada sarbatorilor de iarna și totuși nu a fost un succes rasunator. Single-ul ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey, a reusit sa patrunda intre primele zece pozitii ale topului american Billboard Hot 100 abia in decembrie 2017. Piesa a…

- Zayn si Gigi Hadid au primit astazi inimioara lui Alice pe Instagram. “Este o poza postata de Billboard, cu imbratisarea celor doi care formeaza unul dintre cele mai urmarite cupluri din showbiz. Zayn si Gigi Hadid sunt impreuna de 2 ani si traiesc o frumoasa poveste de iubire.” #twosday A post shared…

- Washingtonul afirma ca a discutat cu Beijingul despre ceea ce vor face in cazul prabusirii regimului lui Kim Jong-un, o discutie – tabu – care era refuzata in mod traditional de China, cu scopul de a menaja Coreea de Nord, relateaza AFP conform News.ro . Secretarul de stat american Rex Tillerson a dat…

- In dimineața asta am avut parte de o super surpriza din partea INNEI. Ea a dat buzna peste noi in studioul Virgin Tonic, cantand piesa care da titlul noului sau album, ”Nirvana”! INNA a fentat paza și a intrat cu toata gașca pentru un moment ”boom”. Bogdan, Ionuț și Shurubel erau in mijlocul unei discuții…

- Slime, plastelina care nu e chiar plastelina, a redevenit populara, la mai bine de 40 de ani de la apariție. Inventata in a doua parte a anilor 70, slime a alimentat creativitatea oamenilor și la nivel internațional in acest an, substanța gelatinoasa fiind una dintre vedetele fotografiilor postate pe…