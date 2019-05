Creste inflatia, leul se depreciaza

Institutul National de Statisca a anuntat ieri o majorare a inflatiei in aprilie, la 4,11%. Daca in ianuarie cresterea preturilor a fost de 3,22%, in februarie ea a urcat la 3,83% iar in martie la 4,11%, cand Romania a fost „campioana” inflatiei din Uniunea Europeana. Cresterea inflatiei si a aversiunii fata de risc pe pietele internationale,… [citeste mai departe]