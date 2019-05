Jonas Brothers anunță lansarea albumului „Happiness Begins” „Cel mai mare comeback al anului a devenit și mai mare” – NY (22 aprilie 2019) In timp ce noile lor single-uri au luat cu asalt o lume intreaga, frații Jonas aduc fanilor de pretutindeni bucuria pe care au așteptat-o de aproape un deceniu și anunța lansarea albumului „Happiness Begins”, programata pentru 7 iunie. Saptamana trecuta, „Sucker” a intrat in istorie ca fiind primul single semnat Jonas Brothers, care a ajuns pe prima poziție in Top 40 radio, conform Mediabase. Urmand aceeași linie, „Cool” a urcat in Top 20, reușind sa aduca un mare plus culturii pop internaționale. In acest moment, „Sucker”… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

