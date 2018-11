Jonas Blue lanseaza „Polaroid”, feat. Liam Payne si Lennon Stella, in varianta acustica

Stiri pe aceeasi tema

- The Carpenters, legandara formatie a anilor ’70, ne da cronologia peste cap si lanseaza albumul „Carpenters With The Royal Philharmonic Orchestra”, care va include si o minunata piesa de Craciun, „Merry Christmas Darling”. Cu hit-uri precum „(They Long To Be) Close to You” si „We’ve Only Just Begun”,…

- Astrid S lanseaza varianta acustica a single-ului „Emotion”, o piesa emotionanta, de un dramatism coplesitor, sustinuta prin acorduri de pian si versuri de o luciditate profunda. Onestitatea ce sta la baza piesei „Emotion” cladeste un intreg univers muzical, care incearca sa redea in mod fidel durerea…

- „Cum e ea” este prima piesa lansata de Gabi Bagu, tanarul artist care compune in studioul lui Matteo – Mattman Music. Dupa o perioada de timp in care a compus și a inregistrat versiuni proprii ale unor hituri celebre, Gabi Bagu lanseaza o prima piesa in limba romana, compusa de Matteo, Phelipe și George…

- Toamna ii inspira pe artiști sa lanseze piese cat mai energice și fierbinți. Artistul internațional Alex Mica a revenit in atenția fanilor cu un nou single intitulat „Latina loca”, in colaborare cu interpretul Kalif și D.E.P. „In single-ul Latina Loca am mare incredere ca foarte curand va deveni HIT.…

- Picioarele inainte, fara frica si play-ul pe noul single Tranda! Tranda lanseaza un nou single extras de pe urmatorul album. Piesa se numeste „Picioarele inainte” si este al treilea track care ajunge in online, de pe materialul discografic intitulat „NORD”. Ca si in cazul celorlalte piese, si noul single…

- Dupa ce a bucurat fanii de pretutindeni cu hit-ul acestei veri, „Rise” feat. Jack & Jack, Jonas Blue nu s-a dezis de renumele de unul dintre cei mai buni DJ din lume si a lansat „Polaroid”, in colaborare cu Liam Payne si Lennon Stella, iar artistul nu se opreste aici – Jonas lanseaza pe 9 noiembrie…

- Nu exista niciun dubiu in faptul ca Jonas Blue a facut ravagii vara aceasta cu hit-ul „Rise” feat. Jack & Jack, insa artistul nu se opreste aici si lanseaza „Polaroid”, o colaborare de milioane (de stream-uri) cu superstarul Liam Payne si Lennon Stella. Single-ul este extras de pe albumul de debut al…

- Proiectul YellLow a revenit cu single-ul “Junky”, iar de aceasta data a pregatit si un featuring neasteptat, alaturi de Skizzo Skillz. “Noi ne-am bucurat recent de o vacanta surpriza in Italia, pierde-vara cu Skizzo si ai lui. Mare caterinca! Vedeti in videoclip cum a fost acolo. Oh boy! Oh boy! #junkyforyourlove”,…