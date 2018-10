Jonas Blue lanseaza colaborarea anului – „Polaroid” feat. Liam Payne si Lennon Stella

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a lansat piese precum „Asa de frumos” si „Tango in priviri”, Andreea Balan colaboreaza cu Edward Sanda pentru single-ul si videoclipul „Pe drum”, o poveste cinematografica despre dragoste, suferinta si vindecare. Muzica este compusa de Alex Pelin, iar productia este facuta de Adi Colceru in…

- Norah Jones si Jeff Tweedy colaboreaza pentru single-ul „A Song With No Name”, cel de-al treilea pe care Norah il dezvaluie in ultimele luni. Produs de Tweedy si Norah, „A Song With No Name” succeda „It Was You”, o piesa emotionanta, lansata alaturi de reputati muzicieni precum tobosarul Brian Blade,…

- Jose AM lanseaza „Lonely In The North”, primul sau single alaturi de Cat Music Spain, in colaborare cu Paul Damixie. Piesa este interpretata de Vizi Imre. Tot el este cel care a compus versurile, in timp ce muzica este compusa de Paul Damixie, Serban Cazan si Vizi Imre. „Ma bucura mult colaborarea cu…

- Liam Payne lanseaza EP-ul „First Time”, ce reuneste patru materiale noi, intre care o colaborare cu French Montana, o piesa molipsitoare, omonima cu titlul EP-ului. „Dupa cum bine stiti, in ultimele cateva luni s-au petrecut cateva mari schimbari in ceea ce ma priveste… M-am uitat la cateva dintre cantecele…

- Unul dintre cei mai cunoscuți DJ din lume, Markus Schulz lanseaza piesa “Upon My Shoulders”. “Upon My Shoulders” este prima piesa a artistului in care acesta combina elementele EDM cu pop și prima colaborare cu Sebu, solistul de la Capital Cities – cunoscuți pentru hitul “Safe and Sound”. Single-ul…

- Dupa 3 single-uri de succes, Anna revine cu un nou single si un nou nume. Astfel, redenumita Yanna, frumoasa solista lanseaza single-ul „Thinking about us”. „Piesa ,,THINKING ABOUT US'', reprezinta un nou inceput pentru mine, aceasta avand un sound nou si diferit. Iar cu aceasta piesa am realizat si…

- Irina Rimes, una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicala romaneasca, lanseaza astazi noul ei single, „Cel mai bun DJ”, alaturi de The Motans. Colaborarea dintre cei doi artiști de peste Prut este una pe care fanii lor au așteptat-o mult timp, aceștia exprimandu-și in nenumarate randuri…

- Umor cat cuprinde in versuri și imagine, culoare și un pic de spirit latino: așa arata „Despablito”, videoclipul noului single al Deliei, in colaborare cu Grasu XXL. Cameleonica, nonconformista și cu multe idei, Delia iși surprinde din nou fanii cu o imagine complet neasteptata. Ținutele și mai ales…