Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cultural Roman de la Varșovia va fi și in 2019 partener al Festivalului Wschod Kultury. Inny Wymiar / Estul Culturii. Alta Dimensiune de la Bialystok. In data de 29 august, in ziua deschiderii Festiva...

- Disney va extinde prezenta francizei sale "Star Wars" pe viitoarea platforma de streaming Disney+ odata cu revenirea actorului Ewan McGregor in rolul Obi-Wan Kenobi intr-un nou serial, informeaza The Wrap. La finalul prezentarii oficiale a platformei Disney+ vineri, la D23 Expo, actorul Ewan McGregor…

- Disney va extinde prezenta francizei sale "Star Wars" pe viitoarea platforma de streaming Disney+ odata cu revenirea actorului Ewan McGregor in rolul Obi-Wan Kenobi intr-un nou serial, informeaza The Wrap.

- Jennifer Lopez va produce si va interpreta rolul principal in "The Godmother" (Nasa), un film despre viata Griseldei Blanco, o femeie care dupa o copilarie saraca in Columbia a reusit sa-si formeze si sa conduca propriul cartel de droguri, conform publicatiei Variety. Surse care participa la acest proiect…

- Trei filme romanești de producție recenta – La Gomera, in regia lui Corneliu Porumboiu, Touch me not, in regia Adinei Pintilie, și Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari, in regia lui Radu Jude – vor fi proiectate in cadrul Festivalului International de Film „Nowe Horyzonty/New Horizons”,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca numirea lui Mircea Geoana in funcția de secretar general adjunct al NATO este o reușita pentru Romania și demonstreaza rolul pe care țara noastra in are in configurația Alianței Nord-Atlantice.„Anunțul secretarului general al NATO cu privire…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, scrie pe Facebook, marti, referitor la discutiile despre posibilitatea ca Laura Codruta Kovesi sa castige postul de procuror-sef european, ca se teme ca rolul acesteia ar fi sa blocheze Romaniei accesul la fondurile europene. "Dupa impartirea marilor posturi…

- In perioada 27-28 iunie va avea loc, la București, in marja deținerii de catre Romania a Președinției rotative la Consiliul UE, sub moto-ul ”Promovam coeziunea pentru o prosperitate comuna in regiunea Dunarii”, a 8-a ediție a Forumului Anual SUERD. Romania exercita, in perioada 1 noiembrie 2018 – 30…