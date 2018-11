Actorul american Jon Voight va fi omagiat intr-o gala care se va desfasura in februarie anul viitor, la resedinta si clubul privat ale presedintelui SUA, Donald Trump, pentru a marca al doilea an de mandat prezidential, potrivit mass-media locale citate de EFE. Laureat cu Oscar, Jon Voight este un admirator infocat al lui Trump si va fi sarbatorit de grupul de sustinere al presedintelui, Trumpettes USA, intr-o gala ce va avea loc pe 23 februarie, la Mar-a-Lago, in Palm Beach (sudul Floridei) la clubul privat al lui Trump, informeaza ziarului Palm Beach Post. Voight, unul dintre protagonistii serialului…