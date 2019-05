Stiri pe aceeasi tema

- Starul hollywoodian, prin intermediul unor interviuri acordate pentru Fox News si alte companii mass-media, si-a exprimat de mai multe ori si intr-o maniera foarte clara sprijinul fata de presedintele Trump.In doua mesaje video publicate pe Twitter - reteaua de socializare preferata a liderului…

- Actorul Jon Voight sustine, in doua inregistrari video publicate pe contul sau de Twitter, ca Donald Trump este „cel mai mare presedinte american de la Abraham Lincoln”, potrivit news.roIn clipurile dedicate republicanilor, starul din „Coming Home” (1978), pentru care a fost premiat cu Oscar,…

- Acesta a mai spus ca ii pare rau de faptul ca susținatorii lui Trump sunt catalogați drept ''inamicii SUA''. Kanye West a mai punctat faptul ca liberalii/democrații ii batjocoresc pe cei care il susțin pe Donald Trump. Declarațiile au fost facute in cadrul unui interviu acordat lui David Letterman,…

- "Impresia mea e ca va fi Joe (Biden) cel somnoros si morocanos sau Bernie (Sanders) cel sarit de pe fix", a transmis Trump pe Twitter, intre doua mesaje legate de negocierile comerciale cu China. "Toti ceilalti dispar in viteza!", a adaugat liderul de la Casa Alba.Donald Trump si-a intensificat…

- Donald Trump estimeaza ca opozitia democrata cauta 'sa refaca' o ancheta care nu l-a pus sub acuzare, transmite duminica AFP. 'Dupa ce a cheltuit peste 35 de milioane in doi ani, audiat 500 de persoane, folosindu-se de 18 democrati furiosi care il detesta pe Trump si de 49 de agenti ai FBI…

- Presedintele american Donald Trump a spus miercuri ca foloseste atat de mult reteaua de socializare Twitter pentru ca o considera cel mai bun mijloc de a ocoli media pe care le considera "corupte" si "necinstite", relateaza AFP. "Twitter este pentru mine mijlocul de a-mi transmite mesajul cand media…

- Partidul Democrat din SUA a anuntat miercuri ca a privat postul Fox News de dreptul de a organiza o dezbatere in cadrul alegerilor primare ale acestei formatiuni politice pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale din SUA din 2020, in urma unui articol al revistei New Yorker care sugereaza…

- Partidul Democrat din SUA a anuntat miercuri ca a privat postul Fox News de dreptul de a organiza o dezbatere in cadrul alegerilor primare ale acestei formatiuni politice pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale din SUA din 2020, in urma unui articol al revistei New Yorker care sugereaza…