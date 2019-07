Cantaretul Jon Bon Jovi, implicat in amplul turneu international 'This House is Not for Sale', participa totodata la campania de strangere de fonduri pentru aspirantul democrat la presedintia SUA, senatorul Cory Booker care a crescut in New Jersey - statul natal al liderului celebrei trupe de rock, relateaza marti EFE.



Bon Jovi, nascut in Perth Amboy, a donat 2.800 de dolari campaniei lui Booker, dar sprijinul sau pentru cel care a a fostul primarul orasului Newark (2006-2013) va implica si realizarea unui eveniment de strangere de fonduri la Hamptons (New York) pentru aspirantul…