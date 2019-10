Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Angelina Jolie va avea o aparitie publica miercuri seara la Londra, unde va fi prezenta pe covorul rosu la o proiectie a filmului 'Maleficent: Mistress of Evil', informeaza PA.

- Femeia faimoasa pe Instagram pentru ca si-a facut 50 de operații estetice pentru a arata ca idolul ei, actrița americana Angelina Jolie, a fost arestata in Iran. Sahar Tabar a fost incarcerata la ordinul unui tribunal din Teheran insarcinat cu judecarea „faptelor ilegale culturale si a coruptiei morale…

- Mult așteptatul film al lui Martin Scorsese, The Irishman (Irlandezul), urmarește trei barbați de-a lungul a zeci de ani din viața lor, mergand in urma cu povestea pana in anii ’50. Al Pacino, Robert De Niro și Joe Pesci au intrat cu toții sub cuțitul CGI (o tehnologie folosita in filme de curand pentru…

- Renee Zellweger a izbucnit in lacrimi in fața unei audiențe nerabdatoare sa vada noul ei film despre Judy Garland pentru care a primit recenzii foarte bune. Actrița a aparut pe scena in momentul culminant al premierei filmului la Festivalul de Film de la Toronto și a inceput sa glumeasca spunand mulțimii…

- Scarlett Johanson ocupa primul loc – pentru al doilea an consecutiv – in topul celor mai bine platite actrite din lume, au anuntat vineri reprezentantii revistei Forbes, citati de BBC, relateaza Agerpres. Vedeta hollywoodiana, in varsta de 34 de ani, a obtinut in ultimul an venituri de 56 de milioane…

- Angelina Jolie are multe calitați fizice pe care barbații nu le pot ignora. Dar nu aspectul fizic este important cand vrei sa cucerești pe cineva, crede actrița in varsta de 44 ani. Ci sa fii independenta și capabila sa ai propriile opinii. Iar aceste idei vrea sa le insufle și fiicelor sale – Zahara,…

- Cineastii Andy Serkis, Travis Knight si Rupert Wyatt au purtat discutii cu Sony pentru a regiza continuarea filmului „Venom”, potrivit news.ro.Dupa ce „Spider-Man: Far From Home” a depasit pragul de incasari de 1 miliard de dolari, Sony se concentreaza pe continuarea filmului „Venom”. Astfel,…