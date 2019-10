Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Joker", regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, se mentine pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasari de 1.757.742,16 lei, potrivit Cinemagia.

- ”Joker”, filmul pentru care Joaquin Phoenix a trecut print-o transformare spectaculoasa, a creat isterie in mai multe țari. Unii spectatori au ieșit din salile de cinema in timpul vizionarii și cer interzicerea filmului pe motiv ca acesta ar instiga la violența. In thrillerul psihologic ”Joker”, Joaquin…

- Joaquin Phoenix livreaza una dintre cele mai bune interpretari ale legendarului personaj DC, ,,Joker”, intr-o spectaculoasa ecranizare care s-a bucurat deopotriva de aprecierea presei de specialitate, cat si a publicului din toata tara si a devenit lider de box office fiind vizionat de 96.830 spectatori…

- Lungmetrajul „Joker“, regizat de Todd Phillips (48 de ani), cu actorii Joaquin Phoenix (44 de ani) si Robert De Niro (76 de ani) in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, stabilind un record pentru un debut in luna octombrie.

- Filmul „Joker” a avut un debut excelent in box-office-ul american. Personajul interpretat de Joaquin Phoenix a reușit sa stranga aproape 10 milioane de americani in cinematografe, avand incasari de 93 de milioane de $ dupa primul weekend. Urmatorul film, la mare distranța, a fost Abominable, filmul…

- „Joker” ii prezinta in rolurile principale pe Joaquin Phoenix și Robert De Niro sub egida regizorala a lui Todd Phillips care semneaza de asemenea in calitate de producator și co-scenarist. Filmul iși concentreaza acțiunea originala și nemaivazuta pana acum pe marile ecrane in jurul unuia dintre cele…

- Lungmetrajul horror "It: Capitolul 2", de Andres Muschietti, s-a menținut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de 597.402,36 de lei, potrivit cinemagia.ro, scrie Mediafax.Raul revine la suprafața in orașul Derry, sub indrumarea regizorului Andy Muschietti, care aduce…

- Cel mai nou film care il are protagonist pe Gerard Butler, ,,Cod Rosu in Serviciile Secrete” conduce box office-ul romanesc, cu incasari in valoare de 764.717 lei, dupa ce in primele sale zile petrecute pe marile ecrane a fost vizionat de 35.755 de spectatori. De aceasta data Gerard Butler este protagonistul…