- Lungmetrajul "Joker" al Warner Bros. Pictures a devenit cel mai important film de categorie "R" din istorie, cu incasari la nivel international care au atins vineri 788,1 milioane de dolari, relateaza agentia Xinhua, citata de AGERPRES. Potrivit Hollywood Reporter, filmul thriller a totalizat incasari…

- Rasul lui Joker, personaj interpretat cel mai recent de Joaquin Phoenix, in filmul regizorului Todd Phillips, este o consecința a sindromului pseudobulbar, o tulburare neurologica de care acesta sufera, potrivit People, scrie Mediafax.Lungmetrajul "Joker" a primit premiul Leul de Aur la Festivalul…

- JOKER, filmul regizat de Todd Phillips, premiat la Venetia cu Leul de Aur, a fost vizionat de 96.830 de spectatori si a generat incasari de 2.110.334 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia. Arthur Fleck este un barbat singuratic, abuzat, cu probleme mintale, care, pe masura…

- Filmul „Joker” a avut un debut excelent in box-office-ul american. Personajul interpretat de Joaquin Phoenix a reușit sa stranga aproape 10 milioane de americani in cinematografe, avand incasari de 93 de milioane de $ dupa primul weekend. Urmatorul film, la mare distranța, a fost Abominable, filmul…

- Lungmetrajul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix si Robert De Niro in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, stabilind un record pentru un debut in luna octombrie, scrie news.ro.In ciuda controversei iscate in jurul productiei Warner Bros., filmul…

- Lungmetrajul horror "It: Capitolul 2", de Andres Muschietti, s-a menținut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de 597.402,36 de lei, potrivit cinemagia.ro, scrie Mediafax.Raul revine la suprafața in orașul Derry, sub indrumarea regizorului Andy Muschietti, care aduce…

- Lungmetrajul "Joker", de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix și Robert De Niro, a primit Leul de Aur la cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Venetia, care s-a incheiat sambata seara, transmite Mediafax.

- Lungmetrajul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix in rol principal, a castigat sambata seara trofeul Leul de Aur al celei de-a 76-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, relateaza News.ro.Citește și: Elixirul tinereții - Cercetatorii au descoperit o substanta care inverseaza…