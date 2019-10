Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Joker” a avut un debut excelent in box-office-ul american. Personajul interpretat de Joaquin Phoenix a reușit sa stranga aproape 10 milioane de americani in cinematografe, avand incasari de 93 de milioane de $ dupa primul weekend. Urmatorul film, la mare distranța, a fost Abominable, filmul…

- Filmul de animatie, regizat de Tim Johnson si Todd Wilderman, a generat, la nivel global, in primul weekend pe marile ecrane incasari totale de 31 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Lungmetrajul „Downton Abbey", bazat pe serialul britanic omonim, a coborat pe pozitia secunda, dupa ce,…

- Lungmetrajul „Downton Abbey”, bazat pe serialul britanic omonim, a devansat in box office-ul nord-american filmul SF „Ad Astra”, cu Brad Pitt in rol principal, si „Rambo: Last Blood”, al cincilea din franciza cu Sylvester Stallone, scrie news.ro.Regizat de Julian Fellowes, „Downton Abbey”…

- Lungmetrajul horror "It: Capitolul 2", de Andres Muschietti, s-a menținut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de 597.402,36 de lei, potrivit cinemagia.ro, scrie Mediafax.Raul revine la suprafața in orașul Derry, sub indrumarea regizorului Andy Muschietti, care aduce…

- Lungmetrajul regizat de Ric Roman Waugh, al treilea din serie, a fost vizionat de 35.755 de spectatori si a generat incasari de 764.717 lei, scrie news.ro. Cel de-al noualea lungmetraj regizat de Quentin Tarantino, „A fost odata la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood", cu Leonardo…

- Filmul, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Al Pacino, Dakota Fanning si Kurt Russell in distributie, a generat incasari de 905.709 lei si a fost vizionat de 41.564 de spectatori, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia. La nivel global, de la debutul din 26 iulie, productia…

- „A fost odata la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood”, cel de-al noualea lungmetraj regizat de Quentin Tarantino, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de putin peste 900.000 de lei, potrivit news.ro.Filmul, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot…

- Comedia „Good Boys”, regizata de Gene Stupnitsky, a generat in primul weekend pe marile ecrane nord-americane incasari de 21 de milioane de dolari, debutand pe primul loc in box office, scrie news.ro.Filmul produs de Seth Rogen si Evan Goldberg este primul din categoria comediilor nerecomandate…