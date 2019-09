Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Joker", de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix și Robert De Niro, a primit Leul de Aur la cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Venetia, care s-a incheiat sambata seara, transmite Mediafax.

- Festivalul de Film de la Venetia incepe miercuri si, timp de zece zile, aici vor fi prezentate cele mai noi filme semnate de cineasti precum Hirokazu Kore-eda, Olivier Assayas, Pablo Larrain, Todd Phillips si Roman Polanski.