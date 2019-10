Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Joker" al Warner Bros. Pictures a devenit cel mai important film de categorie "R" din istorie, cu incasari la nivel international care au atins vineri 788,1 milioane de dolari, relateaza agentia Xinhua.

- Filmul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix si Robert De Niro in distributie, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, potrivit news.ro.In al doilea final de saptamana de la premiera, lungmetrajul a generat incasari de 55 de milioane de dolari,…

- Lungmetrajul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix si Robert De Niro in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, stabilind un record pentru un debut in luna octombrie, scrie news.ro.In ciuda controversei iscate in jurul productiei Warner Bros., filmul…

- Ion Țiriac este in continuare locul 1 in topul celor mai bogați tenismeni din istorie. Președintele Federației Romane de Tenis, acum in varsta de 80 de ani, are o avere de 1,1 miliarde de dolari, conform unui top realizat de cei de la The Richest, scrie libertatea.ro.Cat cei trei laolalta…

- Joi, 5 septembrie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 1 septembrie, la loto 6/49, s-a inregistrat un report de 5,40 de milioane de lei, adica peste 1,14 milioane de euro. Rezultatele tragerii Loto 6 din…

- Un report in valoare de peste 14,15 milioane lei (aproximativ 3 milioane euro) este in joc la categoria I a jocului Joker, pentru tragerea de duminica, 18 august, potrivit unui comunicat al Loteriei Romane. La Loto 6/49, reportul la categoria I este de peste 3,56 de milioane de lei (aproximativ…

- Filmul de actiune „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson, Jason Statham si Idris Elba in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 60,8 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, scrie news.ro.Lungmetrajul…