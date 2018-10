Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu ar fi primit 90.000 de euro, plus un bonus care ar fi in jurul sumei de 10.000 de euro, pentru participarea la show, scrie Cancan. Bianca Dragusanu, dezvaluiri incendiare despre barbatul misterios din viata ei. "Sunt rasfatata, ma admira!" Se zvonește ca in aceasta…

- Surpiza de zile mari pentru fanii lui Jojo! Iubita lui Paul Ipate a fost filmata in timp ce vrea sa se sarute cu… alta femeie! Ei bine, in ciuda faptului ca are iubit… Jojo a fost filmata in timp ce vrea sa sarute o alta femeie. Da, nici noua nu ne-a venit sa credem cand […] The post Au aparut imaginile…

- Anunțul la rubrica ”matrimoniale” ține pasul cu vremurile și in Braila. Astfel, cei care doresc sa iși intemeieze o familie, bazata pe dragoste și respect reciproc, apeleaza la ajutorul cunoscutei rețele de socializare, Facebook-ul fiind la indemana oricui. Un brailean nu mai suporta gandul ca trece…

- Jojo este o actrita careia ii merge perfect pe toate planurile, atat sentimental, cat si financiar. Are o familie minunata, doi copilasi si un iubit, Paul Ipate, care e topit dupa ea. Cu toate acestea vedeta nu uita de fostul ei sot pe care l-a dat de mai multe ori in judecata. Recent, frumoasa blondina…

- Carmen de la Salciua este o femeie libera, artista se afla in plin proces de divorț cu soțul ei, Culița Sterp, și prefera sa experimenteze tot felul de lucruri noi, alaturi de prieteni. Recent, Carmen s-a dat parapanta, nu singura și acompaniata de alți doi colegi de breasla, Celia și Karym. „Experienta…

- Bianca Dragușanu și-a bagat fanii in boala dupa ce a publicat o fotografie pe contul sau de socializare. Toata lumea a ramas masca cand a vazut cum s-a descurcat Bianca la… provocarea 69. () Un lucru este cert! Bianca Dragușanu are un corp de invidiat, iar acest lucru nu-l poate contesta nimeni. Vedeta…

- A inceput numaratoarea inversa pentru mega-spectacolul susținut de Jason Derulo, sambata (4 august), la NUBA Mamaia! Mai sunt doar cateva mese la evenimentul anului de pe litoralul romanesc, iar acestea se liciteaza. Prețul de pornire este unul fabulos și nu oricine și-l va permite! Cancan.ro, site-ul…