Jojo, impresionată de vacanța petrecută în Ierusalim Jojo și Paul Ipate s-au intors recent din vacanța. Cei doi au petrecut cateva zile in Ierusalim, alaturi de Vladimir Draghia și soția sa, Alice Cavaleru. Jojo a ramas profund impresionata de Orașul Sfant și de locurile vizitate și a ținut sa impartașeasca experiența cu prietenii sai virtuali: „Nu pot sa nu ma intorc uneori cu gandul in locurile frumoase pe care le-am vizitat. Fiecare loc are magia lui speciala și ma cheama la el de fiecare data mai frumos și mai puternic. Astazi o sa-mi beau cafeaua cu pisicile mele și o sa ma gandesc ca suntem pe terasa hotelului in care am stat la Ierusalim.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

