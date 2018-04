Stiri pe aceeasi tema

- Joi este ziua in care gospodinele trebuie sa vopseasca ouale in rosu, urmand ca in Sambata Mare sa coaca pasca si cozonacul care vor fi duse la biserica in noaptea de Inviere pentru a fi sfintite. Traditii si obiceiuri In traditiile romanilor, Joia Mare se mai numeste Joi Mari, Joia Patimilor, Joia…

- Tragedia din Joia Mare, in care șapte oameni au murit, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in raul Bistrita, de pe podul de la Viisoara, nu este una singulara. Locul pare a fi unul blestemat, caci aproape in fiecare an, oamenii iși gasesc aici sfarșitul.

- Astazi este Joia Mare, considerata zi sfanta. In biserici, are loc Denia celor 12 Evanghelii. De asemenea, se aminteste despre spalarea picioarelor apostolilor de catre Iisus Hristos si Cina cea de Taina.

- Invierea lui Hristos, slava iubirii Preasfintei Treimi Pastorala Patriarhului Daniel de Sfintele Pasti 2018 Cu prilejul Sarbatorii Invierii Domnului 2018, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj pastoral clerului si credinciosilor din Patriarhia Romana: † DANIEL PRIN HARUL LUI DUMNEZEU…

- Asociatiunea ASTRA Despartamantul Carei va invita in Joia Mare din Saptamana Patimilor, 5 aprilie 2018, sa participati de la ora 15,30 la o pomenire a eroilor din cel de-al doilea razboi mondial ce isi dorm somnul de veci in cimitirul Mestereszi. Vom aprinde cate o lumanare la crucile eroilor si…

- Teoria precum ca Iuda ar fi indeplinit o misiune prescrisa in planul lui Dumnezeu, ca fara tradarea lui nu ar fi avut loc rastignirea si, deci, nici izbavirea neamului omenesc, nu are nici un temei. Hristos ar fi fost ucis oricum si asta se vede din alte tentative ale iudeilor de a-L ucide cu pietre.…

- Doctorul Tudor Ciuhodaru, medic primar medicina de urgența la Spitalul Clinic de Urgențe Iași, va spune cum sa vopsiți corect ouale de Paște, fara sa va imbolnaviți, pentru ca acest obicei stravechi poate crea multe probleme de sanatate. Tu știi ce pui pe masa de Paște? Sunt 83 de substanțe chimice…

- Suntem in Saptamana Patimilor. Maine , in Joia Mare, municipiul Targovistea pentru al XIX-lea an, va fi gazda unui eveniment unic in tara si in lume, „Calea Luminii”. Anul acesta, in fața Mitropoliei Targoviște , organizatorii au decis sa scrie din lumanari “100 de ani –Romania”, lumanari vor fi aprinse…

- Traditia spune ca ouale de Paste se vopsesc in Joia Mare, pentru ca astfel nu se strica tot anul. Plantele ne ofera materia prima pentru colorarea oualor, fie ca este vorba despre flori, frunze sau radacini. Rosu - cu foi de ceapa Foile...

- Pentru al 11-lea an consecutiv, toacele au rasunat din nou la Giroc, inainte de Paste. Conform tradiției, in Sfanta Zi de Marți din Saptamana Patimilor, Arhiepiscopia Timisoarei, in colaborare cu Primaria Giroc, a organizat Festivalul ,,In glas de toaca”, ajuns la a XI-a ediție. Festivalul a debutat,…

- Miercuri, in cea de-a treia zi din Saptamana Patimilor, in biserici continua Deniile, slujbe prin care credinciosii il „petrec“ pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere. Miercuri este ziua in care se face pomenirea femeii pacatoase care a spalat cu lacrimi si a uns cu mir picioarele Mantuitorului,…

- Am intrat in Saptamana Patimilor, iar in Martea Mare, crestinii sunt sfatuiți sa respecte o serie de obiceiuri si traditii pentru a le merge bine tot anul.Martea Mare este o zi speciala in care, desi crestinii pot lucra, deoarece biserica nu considera asta un pacat, este indicat sa respecte…

- De astazi a inceput cea mai importanta perioada premergatoare Sarbatorii Invierii Domnului – Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. In Saptamana Mare, creștinii țin cu sfințenie la anumite tradiții și obiceiuri. Astfel, in Miercurea și apoi Joia Mare are loc, in orașul Cugir și in localitatea aparținatoare…

- Postul Pastelui se incheie cu Saptamana Mare, a patimilor lui Hristos. In Saptamana Mare se face curatenie generala in gospodarii. Curtile sunt maturate, surile sunt curatate de gunoaie, gardurile sunt reparate, santurile sunt curatate de namol si adancite.

- Marti, in Saptamana Patimilor, ne pregatim pentru intrarea in camara Mantuitorului. Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca in aceasta zi pilda care ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte”, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament se regasește parabola celor…

- Saptamana Patimilor exprima perioada de la Florii pana in Sambata cea Mare inclusiv. Conform randuielilor canonice, in aceasta saptamana se ajuneaza pana spre seara. Caracteristica esentiala a acestei saptamani sunt Deniile. Luni, in Saptamana Patimilor, se face pomenirea patriarhului Iosif, vandut…

- Saptamana Patimilor este perioada dintre sarbatoarea Floriilor pana la Sambata cea Mare, inclusiv. Conform randuielilor canonice, in aceasta saptamana se ajuneaza pana spre seara. In fiecare seara, se oficiaza slujba Deniilor. Cuvantul ”denie” vine de la slavonul ”vdenie” și semnifica priveghere sau…

- Dam palme, primim, ne invartim toti in labirintul firii umane ce nu cred ca mai surprinde foarte mult. Palmele noastre sunt trecatoare la fel ca si noi, prea neinsemnate si, de cele mai multe ori, aparute fara sens. De data asta, vorbesc strict despre acele clipe in care ne framantam, deznadajduim,…

- Lunea Mare. Saptamâna Mare. Postul Pastelui se încheie cu Saptamâna Mare, a patimilor lui Hristos. În Saptamâna Mare se face curatenie generala în gospodarii.

- Sambata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi inainte de Duminica Intrarii lui Hristos in Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura intre Postul Paștelui și Saptamana Patimilor. Duminica Floriilor este precedata de Sambata lui Lazar. In aceasta zi, Iisus Hrisos…

- Papa Francisc, aparator al cauzei persoanelor aflate in inchisori, a oficiat o slujba in Joia Mare, organizata intr-o inchisoare, in timpul careia suveranul pontif a spalat picioarele a 12 detinuti, dintre care doi musulmani, un ortodox si un budist.

- Dupa o scurta intrevedere privata cu prizonieri bolnavi, Papa a celebrat joi dupa-amiaza Slujba Cinei si ritualul spalarii picioarelor pentru 12 detinuti, provenind din sapte tari, incarcerati in inchisoarea pentru barbati Regina Coeli din Roma."Fiecare are sansa de a-si schimba viata si…

- "Daca inima noastra ajunge sa suspine in adanc pentru rautatea din lume, prin aceasta doar ne asemanam cu sfinții și cu Hristos, care a suspinat pentru neamul lui Israel aflat in incercare".

- La doar cativa ani dupa sfarsitul Primului Razboi Mondial, orasul port Constanta reusea sa alunge umbrele conflagratiei ce il afectase grav si redevenea treptat o urbe cosmopolita care inflorea din punct de vedere economic. Nu era un oras foarte mare, in 1924, de exemplu, avea putin peste 50.000 de…

- Marșul pentru viața este organizat de cațiva ani la Timișoara și in alte orașe din țara și din lume. Marșul este unul pro viața și impotriva avorturilor. Pe un traseul care va fi stabilit, mai mulți reprezentanți ai diferitelor confesiuni vor marșalui prin urbea de pe Bega cu pancarte cu…

- Inceputul Postului Mare debuteaza cu Duminica Lasatului sec de carne, din 11 februarie, dar, inainte de acest prag purificator, Moșii de iarna cad in acest an pe 10 februarie, ziua Sfantului Sfințit Mucenic Haralambie. Patron tradițional al Ciumei, considerat in Calendarul popular mult mai important…

- Toti cei care au plecat din aceasta viata sunt cu adevarat vii prin sufletele lor vesnice. In Simbolul credintei marturisim: „Astept invierea mortilor; Si viata veacului ce va sa fie". In ziua cea slavita a celei de a Doua Veniri a lui Hristos, va avea loc invierea tuturor mortilor, ...

- Crestinii ortodocsi care se conduc de calendarul iulian îl sarbatoresc astazi, 20 ianuarie, pe Ioan Botezatorul – Înaintemergatorul Domnului, unul dintre cei mai venerati sfinti. Acesta este sarbatorit în ziua de dupa Botezul Domnului (Boboteaza), încheind sirul sarbatorilor…

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- Pentru copii de acum 30,40 – 50 de ani, era chiar amuzant. Pandeau momentul cand mama și tata despodobeau bradul și-l aruncau, sigur ca da, cum altfel, pe fereastra, sa nu umple casa scarii cu ace. Dar o faceau intenționat, pentru ca era imediat inhațat și transformat in spada. Sa te ții…

- Ziua Sfantului Ioan Botezatorul (7 ianuarie) reprezinta incheierea oficiala a Sarbatorilor de Iarna deschise la Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie. Traditia populara spune ca cine nu este vesel in aceasta zi va avea parte de probleme tot anul.

- “Sambata, 6 ianuarie, dupa oficierea Sfintei Liturghii, asa cum a intrat in traditie, la Biserica “Sfantul Sava” se va organiza o procesiune catre apa Buzaului plecarea din fata bisericii fiind stabilita pentru ora 11,45. Buzoienii care vin direct la apa Buzaului, sunt asteptati la ora 12,30, pentru…