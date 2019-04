Stiri pe aceeasi tema

- Joia Mare sau Joia Patimilor, Joia Neagra, Joimarita, este o zi foarte importanta pentru crestinii ortodocsi. In aceasta zi se praznuieste spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, rugaciunea din Gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda.

- Care este semnificație fiecarei zile din Saptamana Patimilor / Postul Pastelui se încheie cu Saptamâna Mare, a patimilor lui Hristos. În aceasta saptamâna, postul devine mai aspru, iar slujbele care se tin în biserici au o semnificatie aparte, spune teologul Sergiu Crudu.…

- Saptamana Mare a inceput cu Sambata lui Lazar și include sarbatorile religioase: Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare. Rolul acesteia este de a pregati credinciosii pentru Miracolul Invierii Domnului.

- De luni, potrivit calendarului ortodox, crestinii au intrat in Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare. Fiecare zilele aceste saptamani este marcata de Biserica prin slujbe care „comenteaza” evenimentele ce au avut loc in Saptamana Patimilor, pana la Punerea in Mormant a Mantuitorului.

- Crestinii ortodocsi intra astazi, 22 aprilie, in Saptamana Mare, ultima saptamana in care se tine post inainte de sarbatoarea Sfintelor Pasti. Aceasta perioada este una de pocaința și indreptare pentru toți creștinii care se pregatesc sufletește de cea mai mare sarbatoare creștina. Saptamana Patimilor…

- A ramas mai puțin de o luna pana la vacanța de Paște 2019 și in curand vor incepe pregatirile pentru una dintre cele mai importante sarbatori creștin ortodoxe, Invierea Domnului. Cand incepe și cat dureaza vacanța de Paște. Invierea lui Iisus Hristos este cea mai mare sarbatoare a credinței creștine,…

- Sfintii 40 de Mucenici sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. Acesti mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor. Sfintii 40 de Mucenici erau soldati crestini si faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din

- Una dintre poruncile Mantuitorului date apostolilor si ucenicilor sai a fost cea a iubirii. „Porunca noua va dau voua: sa va iubiti unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, asa si voi sa va iubiti unul pe altul”.