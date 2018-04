Stiri pe aceeasi tema

- In seara de miercuri din Saptamana Patimilor se oficiaza Denia pentru Sfanta și Marea Joi, cand sunt pomenite patru evenimente: spalarea picioarelor ucenicilor de catre Iisus („N-am venit ca sa Mi se slujeasca ci ca Eu sa slujesc”), Cina cea de Taina (instituirea Tainei Impartașaniei și prefigurarea…

- Crestinii ortodocsi sunt in Saptamana Patimilor, perioada care ne aduce aminte de suferintele, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta saptamana, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo;…

- Premierul Viorica Dancila a fost chemata la raport chiar in Saptamana Patimilor. E o agenda extrem de incarcata la Parlament incepand de maine. Premierul Viorica Dancila vine marti in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile din cadrul Orei Guvernului.Liberalii ii solicita explicatii premierului…

- Crestinii ortodocsi sunt in Saptamana Patimilor, perioada care ne aduce aminte de suferintele, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo; si…

- STUDENTIE…Elevii vasluieni care nu s-au decis inca ce facultate sa urmeze dupa absolvirea liceului sunt invitati sa participe la evenimentul “Iasi-orasul studentiei tale. 21-25 aprilie – porti deschise la universitati iesene”. Cele cinci universitati organizatoare (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”,…

- In Joia Mare se rostește o rugaciune speciala, și anume rugaciunea Sfantului Ierarh Antim Ivireanul, inchinata Mantuitorului Iisus Hristos. Rostita cu precadere in Joia Mare, se spune ca aceasta face minuni pentru cel care o spune.

- In Saptamana Mare, la Capela Arhiereilor din Blaj oficiile religioase vor avea loc, pana joi, la ora 08.00. Joi si vineri, se vor desfasura de la orele 08.00, 15.00 (vineri) si 19.00, iar sambata de la ora 08.00. Slujba Invierii va avea loc duminica, 8 aprilie, de la ora 07.00 si va fi urmata de Sfanta…

- Deniile din Saptamana Mare sunt slujbele care se savarsesc in fiecare seara. Denia din Lunea mare incepe la ora 18:00, iar Biserica a decis a se faca pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob și a smochinului neroditor. Iata ce simbolizeaza denia din Lunea Mare.

- A inceput Saptamana Patimilor, la sfarșitul careia se celebreaza Invierea Domnului, la creștini-ortodocși. La catedrala mitropolitana din Timișoara au loc mai multe slujbe specifice acestei perioade.

- In Saptamana Mare, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Preasfanta Treime” din Blaj, principalele oficii liturgice vor avea loc de la orele 08.00 si 18.00, in zilele de luni, marti si miercuri. Joi si vineri, cele mai importante oficii religioase vor avea loc de la orele 09.00 si 19.00, iar sambata de…

- Muzeul de Arta Populara Constanta intampina sarbatoarea Invierii Domnului cu icoane taranesti pictate pe sticla, cu tematica pascala, dar si cu o expozitie de oua incondeiate din Bucovina. Icoanele pe sticla, pictate in secolul al XIX lea, in marile centre transilvanene de la Nicula, Gherla, Scheii…

- Perioada de dinaintea Sfantului Pasti, numita si Saptamana Patimilor, saptamana sfanta si binecuvantata, cand credinciosii se pregatesc sa primeasca lumina Invierii, este presarata cu frumoase randuieli si obiceiuri stravechi, Pasticare trebuie tinute din Duminica Floriilor – momentul intrarii lui Iisus…

- Crestinii ortodocsi intra azi in Saptamana Mare, ultima din postul Pastelui. E o perioada in care multi isi amintesc de patimile lui Iisus Hristos. In serile din aceasta saptamana se oficiaza in biserici slujbele numite Denii, in cadrul carora sunt retraite ultimele gesturi si cuvinte ale lui Iisus…

- Duminica Floriilor este si prima zi din Saptamana Patimilor, care ne aduce aminte de patimile, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo; si…

- Floriile reprezinta sarbatoarea care vesteste Pastele, iar in aceasta zi sunt sarbatoriți toți romanii care poarta nume de flori. Din seara Duminicii de Florii, intram in Saptamana Patimilor, care va culmina cu Sfanta zi de Joi, atunci cand a avut loc Cina cea de taina, si cu Vinerea Mare, cand a fost…

- Înca de dimineața, clopotele bisericii ortodoxe Sfânta Treime din Huedin au început sa rasune. Credincioșii s-au adunat, cu mic, cu mare. Slujba nu este una deosebita, nu are ritualuri diferite de celelalte duminici ale anului, însa atmosfera este alta. Oamenii, deși mulți,…

- Ieri a fost Joia Mare, pentru credincoșii romano-catolici. Conform tradiției, in aceasta zi, preoții oficiaza ritualul spalarii picioarelor, rememorand astfel gestul facut acum mai bine de 2000 de ani de catre Isus Hristos, care in timpul Cinei de Taina a spalat picioarele celor 12 apostoli

- In Joia Mare, pe data de 5 aprilie 2018, incepand cu ora 18:00, va avea loc manifestarea "Calea Luminii", ajunsa la a 19-a editie. Ideea organizarii unui astfel de eveniment, unic in lume, i-a apartinut artistului plastic si profesorului Mihai Serbanescu.

- Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor…

- In Joia Mare, pe data de 5 aprilie 2018, incepand cu ora 18:00, Consiliul Local și Primaria Municipiului Targoviște prin Teatrul Tony Bulandra organizeaza un eveniment care a plecat de la ideea artistului plastic și profesorului Mihai Șerbanescu și care a ramas unic in lume de 19 ediții incoace:…

- Ierarhi, preoti, monahi si credinciosi mireni din Capitala si din judetul Ilfov vor participa, sambata, la pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor in ajunul...

- O serie de ceremonii religioase speciale se desfasoara in aceasta saptamana La Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia, cu ocazia Sarbatorilor Pascale 2018. In Joia Mare, este reprodus unul dintre momentele de la Cina Cea de Taina, cand Mantuitorul Iisus Hristos le-a spalat picioarele…

- Pelerinajul Floriilor va avea loc sambata, 31 martie, incepand cu ora 17:15. La aceasta ora, primul grup de credincioși preoți va pleca spre catedrala de la Biserica Orotodoxa din strada profesor George Dragomir (Piața Crucii), pe B-dul Mihai Viteazul – Podul de la Universitate – B-dul Regele…

- "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia. Conform sursei citate, in afara fostul presedinte al…

- Este bine ca rugaciunile sa fie facute in fiecare zi din saptamana. Fie ca sunt mai mici sau mai mari, important este sa le spui pentru ca astfel iti arati iubirea si recunostinta pentru Dumnezeu.

- O serie de creatii ale unor compozitori romani vor fi prezentate, in premiera absoluta, prin proiectul "Din toate colturile lumii spirituale", ce se va derula in Biserica Evanghelica din Crit, judetul Brasov, in Saptamana Patimilor la catolici si protestanti, in organizarea Asociatiei Cultura Viva…

- Organizația PNL Sighetu Marmație alaturi de cetațeni in rezolvarea principalelor probleme cu care aceștia se confrunta. Sighetenii sunt așteptați in fiecare luni pentru audiențe ! Organizația PNL Sighetu Marmației a demarat acum o luna acțiunea de audiențe pentru cetațeni. Astfel, in fiecare zi de…

- Sfantul Efrem cel Nou este unul dintre cei mai cunoscuti sfinti din lumea ortodoxa. La el se roaga milioane de credinciosi din mai multe tari. In traditia crestina, exista o rugaciune care te poate ajuta sa ai parte de protectia si ajutorul sfantului.

- Cea mai ampla manifestatie unionista de la independenta Republicii Moldova este prevazuta pentru duminica, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, la eveniment fiind invitati toti romanii de pretutindeni pentru a le cere autoritatilor de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea…

- Asteptati sa se prezinte cu zecile de mii la marsul organizat, sambata, la Targu-Mures, cu ocazia Zilei Libertatii Secuilor, maghiarii si-au dezamagit liderii cu capetele infierbantate de autonomie: n-au venit decat 2-3.000 de persoane. Raportata la asteptarile extremistilor maghiari, prezenta a fost…

- Bucurestenii sunt asteptati la sfarsitul saptamanii la Festivalul Mucenicilor unde peste 20.000 de mucenici molovenesti vor fi copti in cuptor si dezmierdati cu miere si miez de nuca, dar si peste 5.000 de portii de mucenici muntenesti fierti intr-un urias ceaun. De asemenea, organiyatorii anunta ca…

- Liga Studenților din Timișoara organizeaza sambata, 17 martie, la Schitul Sf. Ioan Evanghelistul din Gabud, intalnirea cu tema „Rugaciunea inimii”. Cei care vor sa faca o astfel de calatorie ii vor putea asculta pe parintele arhimandrit Iustin Miron și parintele Pantelimon Șușnea, viețuitori ai Manastirii…

- Turistii sunt asteptati si in acest week-end in statiunea montana Ranca. In momentul de fata sunt functionale toate cele sase partii de schi din Ranca si toate instalatiile de tereschi. Sabin Cornoiu, seful Serviciului Public al Salvamont Gorj, a declarat ca este functional si telescaunul, iar stratul…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza marti cea de-a sasea editie a conferintei "Cities of Tomorrow", un eveniment de referinta dedicat importantei dezvoltarii urbane si regionale. Conform unui comunicat al organizatorilor, conferinta aduce anul acesta…

- Targujienii și turiștii care aleg sa petreaca sarbatoarea iubirii la romani „Acasa la Brancuși“ vor avea parte de numeroase surprize. De Dragobete, Direcția Turism și Evenimente Culturale din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu și Centrul Național de Informare și Promovare ...

- Canonul cel Mare. In prima saptamana din Postul Mare se savarseste, in cadrul Pavecernitei Mari, Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul. Acesta este alcatuit din patru parti, si se citeste cate una de luni pana joi.

- Daca simți ca in casa ta sunt energii negative, ca banii nu iți mai vin și ca ești mereu bolnav sau urmarit de ghinion, atunci este foarte posibil ca cineva sa iți fi facut vraji. Care este rugaciunea care te scapa de aceasta problema cu farmecele?

- Valentine's Day este un prilej bun pentru Contele Dracula sa-si dezvaluie latura sa sentimentala, iar in 14 februarie Sufrageria Castelului Bran devine un spatiu cald si primitor, in care aromele...

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- Liberalul Florin Cițu, intr-o postare pe Facebook, spune ca are informații cu privire la faptul ca la ministerul Finanțelor se lucreaza la detaliile tehnice ale implementarii impozitului pe gospodarie. Parlamentarul liberal mai spune și ca guvernul nu are intenția de a renunța la formularul 600 și ca…

- Crestinii il praznuiesc pe 7 febuarie pe Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului. Sfantul Partenie este binecuvantat de Dumnezeu cu putere de a alunga demonii si de a vindeca pe om de orice boala.

- Biblia contine si lectii importante pentru sanatatea fizica. Una din mancarurile folosite la Cina cea de Taina ar fi benefica impotriva bolilor. Mai exact, se crede ca la Cina cea de Taina,...

- Firmele din Timis vor beneficia, in aceasta luna, de un nou seminar de informare. CCIAT pregateste de aceasta data o intalnire cu reprezentantii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș.

- Liceenii care se simt pregatiți sa susțina Bacalaureatul in acest an sunt așteptați, incepand de astazi, sa se inscrie la examen. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, aproximativ 5.000 de elevi din județul nostru termina liceul in acest an. Inscrierile pentru prima sesiunea a BAC-ului…

- Cele trei comedii pe care Teatrul de Stat Constanta le a programat in weekend ul urmator sunt scrise de trei autori celebri pentru secolele in care au creat: Pierre Beaumarchais pentru secolul 18, Georges Feydeau pentru secolul 19, iar Neil Simon pentru secolul 20. Vineri, 26 ianuarie, la ora 19.00,…

- Agenția pentru Plați și Intervenții in Agricultura (APIA) Salaj atrage atenția potențialilor beneficiari sa se grabeasca și sa solicite, respectand termenele impuse de lege, aceasta forma de sprijin direct in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – >. Beneficiarii plaților pentru bunastarea animalelor…

- Ape agitate in PSD! Mai exact, in ultimele doua zile au fost valuri valuri de mesaje ale liderilor PSD, mesaje care au curs și de o parte și de alta a taberelor create. Numitorul comun era acela al convocarii urgente a unui CExN, inaintea celui deja anunțat de la Iași din 29 ianuarie, in care sa se…

- La 12 ianuarie este celebrata Sfanta Tatiana, protectoarea fetelor credincioase. Rugaciunea adresata Muceniței este grabnic ajutatoare și se roștește 9 zile la rand. Rugaciunea la Sfanta Tatiana se spune dimineața, facand minuni pentru cei aflați in impas. Rugaciunea la Sfanta Tatiana „O, Sfanta Tatiana,…

- De Boboteaza, Catedrala „Sfantul Sava” organizeaza o procesiune religioasa al carei punct culminant este sfintirea apelor Buzaului si aruncarea crucii in rau. De 15 ani se organizeaza astfel de procesiuni pe malul raului Buzau. In fiecare an, de Boboteaza, circa o mie de buzoieni participa la procesiunea…