Guvernul se reuneste joi in sedinta, premierul Viorica Dancila anuntand ca agenda va include un proiect de ordonanta de urgenta pentru prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani care doresc sa voteze din strainatate la alegerile prezidentiale. "Proiectul de ordonanta de urgenta care prevede ca termenul de inregistrare a cetatenilor romani ca alegatori in strainatate se finalizeaza in data de 15 septembrie 2019 va fi supus de urgenta adoptarii Guvernului in sedinta de joi, iar AEP a luat hotararea de a mentine aplicatia deschisa inregistrarilor", a precizat, miercuri, Viorica Dancila.…