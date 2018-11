Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca nu va accepta propunerea sindicatelor ca autoritatea locala sa preia administrarea Casei de cultura, care se afla intr-o stare avansata de degradare, mentionand ca singura oferta posibila, din punctul sau de vedere, este trecerea…

- Compania Sepsi Utepito incepe, astazi, lucrarile de renovare a parcarilor din jurul Pieței Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe. In zilele luni și marți, 22 și 23 octombrie, se vor efectua lucrarile de renovare in parcarea de langa Strada Castanilor, miercuri și joi, 24 și 25 octombrie, va fi renovata…

- In luna iunie a acestui an, Primaria Sfantu Gheorghe a supus dezbaterii publice un proiect ce vizeaza reorganizarea si decongestionarea traficului rutier in zona centrala a municipiului. Proiectul inițial a cuprins doua variante de fluidizare a traficului pe strazile din jurul Complexului Comercial…

- Timp de 2 zile, sambata și duminica, in Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe are loc a opta ediție a Targului de toamna, organizat de Casa de Cultura Konya Adam din municipiu. In cadrul programului cultural ce va avea loc cu aceasta ocazie, iubitorii dansului popular ii vor putea urmari pe…

- Peste semnaturi pentru susținerea inițiativei „Fara penali in funcții publice” au fost stranse la Sfantu Gheorghe și depuse la Primaria municipiului. Inițiativa „Fara Penali in funcții publice” are ca scop modificarea Constituție pentru a interzice persoanelor condamnate penal definitiv sa candideze…

- Teatrul maghiar „Tamasi Aron” din Sfantu Gheorghe va aniversa anul acesta sapte decenii de existenta, eveniment ce va fi marcat in cadrul noii stagiuni printr-o incursiune in istoria institutiei, dar si printr-o serie de productii noi. „In stagiunea 2018-2019, Teatrul Tamasi Aron implineste 70 de ani,…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a anunțat ieri, prin intermediul unei postari de Facebook, ca ștrandul municipal va mai fi deschis publicului numai pana in data de 2 septembrie. Cu toate ca Administrația Naționala de Meteorologie și Hidrologie anunța și pentru prima saptamana a lunii septembrie…

- Interviu cu sportivul și antrenorul de gimnastica artistica, Liviu Botoș Și-a descoperit pasiunea pentru gimnastica inca din copilarie și de atunci s-a dedicat in totalitate acestui sport. De-a lungul timpului, Liviu Botoș a obținut rezultate importante atat ca antrenor, cat și ca sportiv. In anul…