- Anul nou debuteaza de fiecare data cu o sarbatoare mare. Pe 1 ianuarie, in prima zi a anului, il praznuim pe unul dintre cei mai cunoscuti sfinti ai Bisericii Ortodoxe: Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Alaturi de Grigore de Nisa si Grigore de Nazianz, Sfantul Vasile este unul dintre…

- Sfantul Vasile cel Mare este sarbatorit in Biserica Ortodoxa pe 1 ianuarie si pe 30 ianuarie alaturi de Sfintii Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Potrivit crestinortodox.ro, acesta s a nascut in anul 330, in Capadocia, intr o familie numeroasa. A avut patru surori si patru frati. Cinci dintre cei…

- Sfantul Ștefan, primul martir al Bisericii, este serbat pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun. Ștefan a fost unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos, care il urmau pretutindeni și care au asistat direct la faptele sale. El a fost condamnat la moarte in anul 33, de autoritațile iudaice, deschizand…

- Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial.

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici il praznuiesc pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, pe Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan. Peste 450 de mii de romani poarta numele Sfantului.

- 'Vedem ca cei trei magi de la Rasarit au adus daruri lui Iisus. Regele din tara lui il prigonea, dar au venit din departare regi straini, care i s-au inchinat Lui si i-au adus daruri. De aici am invatat si noi sa oferim daruri Bisericii lui Hristos. Si anume care sunt darurile pe care le oferim noi?…

- Cea mai asteptata sarbatoare de iarna este Craciunul, crestinii celebrand la 25 decembrie Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos. Ce inseamna Craciunul pentru romani. Sarbatoarea familiei, cand toti se reunesc. La aceasta sarbatoare sfanta, toti crestinii isi reimprospateaza sufletul cu amintirile copilariei,…

- Cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea fireasca (cronologica) a vietii Mantuitorului, este Nasterea, numita in popor si Craciunul, la 25 decembrie, este sarbatoarea anuala a nasterii cu trup a Domnului nostru Iisus Hristos (vezi Luca II, .1-21). Pare a fi cea dintai sarbatoare specific…

- Ziua Craciunului se bucura de o pregatire speciala inca din ziua premergatoare acestei sarbatori, numita Ajunul Craciunului, pe 24 decembrie. La sate, indeosebi, sunt pastrate mult mai bine tradițiile acesteia.

- Crestinii ortodocsi care respecta calendarul iulian il sarbatoresc astazi pe Sfintul Ierarh Nicolae Facatorul de Minuni. Cu acest prilej, in toate bisericile din tara se oficiaza servicii divine. Sfintul Nicolae s-a nascut in secolul IV, in Turcia actuala. Parintii lui au fost oameni instariti si foarte…

- In fiecare an, pe 9 decembrie, Biserica praznuiește ziua Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria și bunica Domnului Iisus Hristos. In aceasta zi se face face pomenirea vestii date de Arhanghelul Gavriil Sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Acesta a instiintat-o despre sfanta zamislire a Preacuratei Maicii lui…

- SFANTUL NICOLAE. Sfantul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, pomenit de Biserica Ortodoxa la 6 decembrie, este unul dintre cei mai iubiți sfinți de catre credincioși. Peste 800.000 de romani - peste 290.000 de femei si aproape 520.

- Deputat Viorica Chereches: “Aceasta Zi Sfanta sa aduca tuturor maramuresenilor multa bucurie, pace si speranta” Crestinii din intrega lume il sarbatoresc pe 6 decembrie pe unul dintre cei mai iubiti sfinti, pe Sfantul Ierarh Nicolae. Cunoscut drept protector al copiilor si al celor necajiti, aduce cadouri…

- Crestinii il sarbatoresc pe Sf. Nicolae. Recunoscut pentru faptele sale bune, pentru generozitate si pentru bucuria de a trai, Sfantul Nicolae este praznuit in fiecare an, in ziua de 6 decembrie.

- Sfantul Nicolae este patronul marinarilor și al copiilor, salvatorul celor din temnița și primejdii, ajutatorul saracilor și al celor nedreptațiți.Sfantul Nicolae s-a nascut pe vremea imparaților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305) in cetatea Patara din Asia Mica. Parinții sai, Teofan…

- Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, in fiecare an, in data de 6 decembrie. De origine greceasca (Nikolaos), numele este format din doua cuvinte: nike, „victorie“ (de la nikao, „a invinge“), si laos, „popor“, putandu-se talmaci prin „obșteasca biruința“.

- Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub numele Vovidenie, Vedenie, Ovidenie, etc. Toate aceste cuvinte provin de la lexemul /Vedenie - introducere/ o imbinare de cuvinte cu care sarbatoarea este numita in calendarul pravoslavnic – Vvedenie vo hram Presveatoi Bogomateri - adica Intrarea in biserica…

- MESAJE, urari de MOȘ NICOLAE, felicitari, SMS de Sfantul Nicolae 2016. Marți, toți cei care poarta numele de Nicolae, Nicoleta, Nicușor, Niculița, Niculina, Nicu, Nicole și alte derivate ale acestora iși serbeaza ziua numelui. Pentru cei care doresc sa transmita un gand bun, o urare sau o felicitare,…

- Cu ocazia sarbatorii Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, transmitem tuturor aiudenilor care iși serbeaza azi onomastica un calduros „La multi ani” multa sanatate, multe realizari si tot ce va doriti alaturi de cei dragi. Iulia Adriana Oana Badea, primarul municipiului Aiud Helga Lorincz,…

- Este sarbatoare mare in Biserica Ortodoxa, dar si in casel a milioane de romani Toti dintre noi avem cate un prieten, o ruda sau chiar un iubit care poarta numele Sfantului Andrei. Vrei sa ii surprinzi cu un mesaj frumos care sa ii bucure? Mai jos sunt cateva urari frumoase pe care le poti face celor…

- Urari de Sfantul Andrei 2017 • Mesaje și texte de felicitare pe care le poți transmite prin SMS celor care iși sarbatoresc onomastica de Sf. Andrei Ziua de 30 noiembrie este marcata in calendarul creștin-ortodox ca fiind una din cele mai importante sarbatori romanești. Este ziua in care il sarbatorim…

- Sarbatoarea intrarii in biserica a Maicii Domnului este praznuita in Biserica Ortodoxa la 21 noiembrie. Maica Domnului a fost adusa in templul din Ierusalim, la varsta de trei ani. Tradiția Bisericii arata motivul pentru care Nascatoarea de Dumnezeu a fost ...

- Sfantul Apostol și Evanghelist Matei este pomenit in calendarul creștin ortodox la 16 noiembrie.Este unul din cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos și unul din cei patru evangheliști.

- Biserica Ortodoxa considera ca cele sapte Taine sunt mijloace necesare pentru fiecare credincios in vederea obtinerii mantuirii. Fiecare dintre ele a fost instituita de Iisus Hristos si isi gasesc fundamentul in Biblie.

- Sfantul Ioan Gura de Aur, arhiepiscop, teolog si predicator in secolele IV-V, in Siria si Constantinopol, este sarbatorit de creștini in data de 13 noiembrie. Ioan Gura de Aur este cunoscut pentru lupta impotriva antisemitismului, denuntarea abuzurilor de autoritate din Biserica si din Imperiul Roman…

- Se misca lucrurile in ceea ce priveste consolidarea, restaurarea si conservarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova. Primaria Orasului Lipova a initiat o licitatie pentru achizitia de servicii de consultanta – management in vederea realizarii obiectivului investitional „Executie lucrari…

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, conducatorii ostilor ceresti, simboluri ale luptei impotriva raului si patroni spirituali ai Jandarmeriei Romane. In aceasta zi este si onomastica a peste 1,3 milioane de romani care ...

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste miercuri, 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, considerati patronii spirituali ai Jandarmeriei si celebrati impreuna cu toti ingerii si arhanghelii.

- Cele mai frumoase Urari de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril 2017 – sms, urari, mesaje, felicitari. Crestinii ortodocsi si greco-catolici ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cu ocazia acestei sarbatori, puteti trimite un gand frumos si o urare de bine prietenilor,…

- Avertisment extrem de important pentru toti crestinii ortodocsi. Ce e interzis sa faca de Sfintii Mihail si Gavril? Iti spunem noi. In fiecare an, la 8 noiembrie, creștinii ortodocși ii praznuiesc pe Sfinții Mihail și Gavril, cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruinței care sunt,…

- Liderii PSD au o noua intalnire la Vila Lac, marti seara, surse social-democrate spunand ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri.La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai…

- Mesaje de Sf. Mihail și Gavriil amuzante • Texte haioase și hazlii cu urari și mesaje pe care le poți transmite de Sfinții Mihail și Gavriil 2017. Citește și: Mesaje si SMS-uri de Sfintii Mihail si Gavriil – Urari și felicitari de „La multi ani” pentru: Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela, Michi, Misa, Mihaita,…

- In ultimii ani ai vieții sale, Arhimandritul Gavriil a devenit o persoana foarte respectata și iubita in Georgia, fiind vizitat zilnic de credincioși din toata țara. Foarte multi dintre ei s-au vindecat ca urmare a rugaciunilor lui.

- La doi ani de la izbucnirea focului mistuitor in clubul bucureștean Colectiv, inca mai curg lacrimi de durere pentru tinerii care au ars de vii, in fatidica seara de 30 octombrie 2015. Profund indurerați de suferința victimelor și a familiilor acestora, preoții inalța rugaciuni la Ceruri și fac slujbe…

- URARI DE SFANTUL DUMITRU 2017: Fie ca toate implinirile, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoțeasca pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa! La mulți ani si voioșie, Domnul alaturi sa-ti fie, bucurii sa-ti daruiasca si nimic sa nu-ti lipseasca! La mulți…

- Puțini sunt cei care au reușit sa afle unde lucreaza stareța care a nascut gemeni. Fire discreta, Elena Gatlan, așa cum se numește in cartea de identitate fosta calugarița, iși intreține gemenele concepute la manastirea Tariceni (județul Calarași) din banii pe care-i caștiga la o fabrica de incalțaminte.…

- Toma este unul dintre cei 12 Apostoli chemati direct de Mantuitor, zis si Geamanul ori Necredinciosul. Pe 6 octombrie, Biserica Ortodoxa il pomeneste pe Sfantul Apostol Toma. I se mai spune Geamanul. Deoarece numele sau, tradus vechea limba aramaica inseamna „geaman”. Dar in calendarul ortodox, ziua…