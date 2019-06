Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut astazi o intalnire in cadrul unei ședințe de coaliție unde am discutat despre cooperarea foarte buna dintre ALDE și PSD, iar incepand cu ora 11:00 am avut Birou Permanent Național. Așa cum am promis, saptamanal ținem Biroul Permanent Național pentru ca eu cred cu tarie ca deciziile trebuie…

- Social-democratii se reunesc, joi, din nou in sedinta de Comitet Executiv National. Partidul trebuie sa modifice Statutul, pentru ca presedintele sa fie ales prin votul Congresului, si nu prin vot direct, de catre membrii partidului. La Congresul din 29 iunie vor fi alesi prin votul delegatilor presedintele,…

- Rovana Plumb a declarat, luni, la ieșirea de la Biroul Permanent Național, ca, in eventualitatea in care premierul Viorica Dancila va candida pentru funcția de președinte a PSD, Organizația de femei o va vota „cu siguranța", scrie Mediafax. "Am avut o intalnire a colegelor parlamentari, deputate…

- Biroul Permanent National al PSD are sedinta luni, ora 11.00, la sediul din Kiseleff. Social-democratii vor discuta despre pregatirea Congresului extraordinar si noile propuneri de vicepremieri, Eugen Teodorovici si Stefan Radu Oprea fiind printre variante au spus surse din partid

- Comitetul Politic al Uniunii Salvati Romania a dezbatut si aprobat o serie de modificari la Statutul USR, care vor fi supuse aprobarii Congresului. Principala modificare priveste modul de alegere a presedintelui USR, in sensul ca acesta sa fie ales de toti membrii partidului, prin vot egal, direct,…

- Stanescu demisioneaza pentru ca nu vrea atat de repede Congres pe 29 iunie pentru alegerea conducerii PSD, modificarea statutului partidului și modificarea programului de guvernare, a decis Comitetul Executiv National al PSD, care s-a reunit, vineri, la sediul partidului din Baneasa. Viorica Dancila…

- Comitetul Politic al USR se intruneste, sambata, la Braila, pentru a discuta propunerile de modificare a statutului partidului in sensul ca presedintele sa fie ales prin vot direct, deschis al tuturor membrilor, a declarat, vineri, liderul USR, Dan Barna. Barna a precizat ca propunerile care vor fi…

- Festivalul de teatru politic „Scenele Memoriei” va avea loc in perioada 6 – 12 mai, la Centrul Cultural Reduta. Spectacolele din cadrul celei de-a doua ediții vor pune in prim-plan evenimente, teme și dileme ce nu ar trebui uitate, prin care doritorii vor putea realiza un exercițiu de memorie individuala…