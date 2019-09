Stiri pe aceeasi tema

- DISPOZIȚIE Nr. 507 din 20.09.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in ședința ordinara: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 25.09.2019 ora 12.00, ce va avea loc in sala de sedinte…

- Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 august 2019, ora 13.00: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare, cu convocare de indata, a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 12 august 2019, ora 11.00: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru marți, 30 iulie 2019, ora 09,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

- Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 24 iulie 2019, ora 13.00: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ordinea de zi a ședinței extraordinare, cu convocare de indata, a Consiliului Local al Municipiului Turda, din data de 16 iulie 2019, ora 9.00: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consilieii locali din Calarasi sunt convocati miercuri, 26 iunie, ora 16.30, in sedinta ordinara, avand pe ordinea de zi 10 proiecte de hotarare, printre care si aprobarea criteriilor pentru ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte ANL.