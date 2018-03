Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati deruleaza, incepand cu luna ianuarie 2018, proiectul "Antreprenoriat inovativ in regiunea Sud-Est (AntRES)". Un proiect cofinantat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, cu un buget total de 17.666.747,23…

- Prin decizia nr. 7 din data de 12 martie 2018, consilierul judetean PNL Constanta, Bogdan Bola, a fost numit secretar regional, cu atributii in regiunea de Sud Est a Romaniei, respectiv judetele Tulcea, Braila, Galati, Vrancea, Buzau si Constanta. Bola afirma ca este o numire care il onoreaza atat pe…

- PSD si-a ales sambata, intr-un Congres extraordinar organizat la nici o luna dupa ce a fost anuntat de presedintele Liviu Dragnea, noua conducere nationala – presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. A fost in mare masura un scrutin cu rezultat anuntat, pentru ca in aproape…

- In cadrul Congresului extraordinar au fost validati vicepresedintii pe regiuni de dezvoltare: Regiunea Nord-Est (Bacau, Botosani, Vaslui, Iasi, Neamt, Suceava): Doina Fedorovici (PSD Botosani) si Gabriel Vlase (PSD Bacau). Doina Fedorovici s-a angajat in 1994 la cabinetul de parlamentar al Vioricai…

- Centrul de Cultura și Arta al județului Salaj (Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11) va gazdui luni, 12 martie 2018, de la ora 16.00, in Sala “Dialoguri Europene”, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Acesta este autorul a patru carți meticulos…

- La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Tribunalul Arges, efectueaza…

- Cel mai avantajos oras din Romania ar fi Brasov, urmat de Oradea si Cluj-Napoca, potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro in colaborare cu agentia de cercetare D&D Research, in timp ce locuitorii din orasul Alexandria ar fi ce mai nemultumiti si nefericiti din tara,…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research. La polul opus se afla: Alexandria, Satu Mare, Bacau, Suceava si Focsani, acestea fiind considerate printre cele mai nesigure…

- Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…

- CNAIR: Peste 60 de tone de material antiderapant, pe drumurile din Cluj Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit luni cu 775 de autoutilaje si a raspandit 1.475,08 tone de materiale antiderapante, la nivel national, in intervalul orar 12:00 - 17:00. Potrivit…

- CFR Calatori anunța ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri, fiind totodata înregistrate întârzieri de zeci de minute în Gara de Nord din Capitala. "Câteva trenuri anulate, cel de Constanța și Craiova, dar traficul de pasageri este…

- Vrancenii care vor sa invețe cum sa iși dezvolte o afacere și chiar sa primeasca fonduri nerambursabile pentru ideea lor se pot inscrie la cursurile de antreprenoriat realizate prin proiectul „DREAM - Dezvoltare Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala”. Proiectul…

- Astazi va fi lansat, la Focșani, un proiect finanțat din fonduri europene dedicat antreprenorilor din Vrancea. Seminarul de informare despre beneficiile acordate prin acest proiect pentru antreprenorii din județ va avea loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice. Proiectul „DREAM - Dezvoltare…

- Ți-l imaginezi pe Fuego cantand in duet cu Tom Jones? Nu e imposibil, avand in vedere stilul asemanator. Iata-l intr-o imagine de colecție alaturi de celebrul interpret britanic, desigur, in joaca, in Muzeul Figurilor de Ceara din Las Vegas, acolo unde artistul a petrecut cateva saptamani, imbinand…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de perchezitii efectuate in judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri.

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate miercuri in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti in dosarul ce vizeaza vanzarea de electrozi fabricați in China…

- Percheziții in București și in zece judete intr-un caz privind importul de electrozi sub denumirea unei marci cunoscute, instrumentate de polițiștii din Buzau. Vizați de ancheta sunt doi chinezi cu domiciliul in București și un galațean care ar fi importat electrozi din China și Croația, sub denumirea…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana (22 – 26 ianuarie) , in Romania au fost raportate inca 50 de cazuri noi, confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti. In perioada menționata, in județul Brașov au fost raportate…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a participat la o intalnire a inspectorilor scolari generali si a inspectorilor scolari generali adjuncti cu reprezentantii Ministerului Educatiei, la Colegiul National Pedagogic Constantin Bratescu din Constanta. La discutii au fost prezenti inspectori din Constanta,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o avertizare cod galben de vânt puternic și, local, ninsori viscolite, valabila pâna diseara la ora 20:00. În intervalul menționat în județele Braila, Ialomița, Calarași, local în județele Buzau, Tulcea, Constanța…

- Un accident s-a petrecut intr-o curba din localitatea galateana Smardan. Soferul nu a adaptat viteza la carosabilul ud si nu a mai putut controla tirul. Acesta s-a rasturnat si a fost la un pas sa intre in casa unor localnici. Barbatul a scapat teafar, insa localitatea a ramas in bezna dupa…

- Trei localitați din județul Vrancea nu sunt alimentate parțial cu energie electrica, la aceasta ora (8.15). Conform unei informari a Electrica Focșani, este vorba de localitațile Bogza, Caiata și Gugești, cu un total de 750 abonați. Reamintim ca pana diseara, la ora 22.00, Vrancea…

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori si vant in mai multe zone ale tarii. In intervalul 22 ianuarie, ora 05 22 ianuarie, ora 22, in judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea, treptat vor predomina ninsorile, iar vantul va avea intensificari sustinute, cu…

- Opt judete se afla din aceasta dimineata sub cod galben de vant si ninsori, avertizarea fiind valabila pana la ora 22.00. In alte 14 judete, a fost deja instituit, inca de duminica seara, de la ora 20:00, cod galben de ninsori abundente. In restul tarii, meteorologii au anuntat precipitatii moderate…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- Doi parlamentari considera inacceptabile planurile și afirmațiile primului ministru. „Si Transilvania face parte din Romania, domnule prim-ministru!”. Afirmația ii aparține deputatului PNL Gavrila Ghilea care il acuza pe Tudose ca ignora proiectul Autostrazii Transilvania, in timp ce face…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Ministrul Stroe viseaza cu ochii deschiși! In anul in care Romania a inregistrat recordul de a nu da in folosința nici un metru de autostrada el promite metrou pana la Otopeni pentru 2020! O bagatela de 14 km cu 12 stații, in valoare de 1,4 miliarde euro. Este ceea ce nici Ceaușescu, daca s-ar scula…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud - Est anunta ca alocarea financiara pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Est in perioada 2014 – 2020 este de 890 milioane euro, reprezentand 14,86% din totalul bugetului Programului Operational Regional (POR) 2014–2020.Obiectivul general al Programului Operational…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile atat la Sibiu, cat si la Bucuresti. Premierul Mihai Tudose va merge acasa, la Braila, pentru a-si petrece Craciunul. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Kelemen Hunor iși face sarbatorile la Cluj. Unde merg politicienii in vacanța Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni.…

- Obiectivul general al Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020 il constituie creșterea competitivitații economice și imbunatatirea condițiilor de viața ale comunitaților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, care sa asigure o dezvoltare…

- Aproximativ 500 de magistrati din Capitala protesteaza in tacere, luni seara, pe treptele Curtii de Apel Bucuresti, fata de modificarea Legilor Justitiei, dar si fata de modificarile Codurilor penale. Proteste similare ale magistratilor au avut loc in cursul zilei si la Constanta, Cluj-Napoca,…

- De 17 ani, Carrefour ii invita pe cei mici sa-și scoata culorile din penare și sa-și exerseze talentul pe planșele distribuite gratuit in școli. Premiul cel mare al acestei ediții: 20 de excursii la parcul de distracții „Shreck’s Adventure” din LondraBucurești, 14 decembrie 2017: Carrefour…