Forțat de parlamentul de la Londra sa ceara o amânare a Brexit-ului, premierul Boris Johnson a susținut ca nu va face acest lucru și nici legea nu îl obliga.



&"Nu voi negocia nicio amânare cu UE, nici legea nu ma obliga sa fac acest lucru (...) Poziția mea ramâne neschimbata: nicio amânare și eu voi continua sa fac tot ce pot ca BREXIT-ul sa se produca la 31 octombrie&", a spus el.







'I will not negotiate a delay with the EU and neither does the law compel me to do so'@BorisJohnson says he will not request an extension to Brexit https://t.co/CsFRue9gLi…