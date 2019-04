Johnson & Johnson Romania lanseaza WiSTEM2D, un program de orientare in cariera pentru elevi

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de elevi vor invața despre Știința, Tehnologie, Inginerie, Matematica, Manufactura și Design (STEM2D) prin intermediul unor lecții interactive care sa le stimuleze interesul de a se orienta catre locuri de munca din aceste domenii. Alaturi de organizația non-guvernamentala Junior…

- Peste 2.000 de elevi vor invața despre Știința, Tehnologie, Inginerie, Matematica, Manufactura și Design (STEM2D) prin intermediul unor lecții interactive care sa le stimuleze interesul de a se orienta catre locuri de munca din aceste domenii. Alaturi de organizația non-guvernamentala Junior Achievement,…

- Junior Achievement Romania și Honeywell (NYSE: HON) au lansat anul acesta cea de-a doua ediție a iTech Skills and Challenge, un proiect educațional interactiv, in care peste 4.000 de elevi din clasele gimnaziale folosesc tehnologia și participa la activitați menite sa le imbunatațeasca aptitudinile…

- Junior Achievement România și Honeywell au lansat anul acesta cea de-a doua ediție a iTech Skills and Challenge, un proiect educațional interactiv, în care peste 4.000 de elevi din clasele gimnaziale folosesc tehnologia și participa la activitați menite sa le îmbunatațeasca aptitudinile…

- Zilele Carierei va reuni din nou, și in 2019, cei mai mari angajatorui din zona. Universitatea Politehnica Timișoara, prin centrul de Consiliere și Orientare in Cariera, va organiza in 27 și 28 martie 2019 cea de-a XIV-a ediție a Zilelor Carierei. Peste 60 de companii și-au anunțat prezența la cel mai…

- Școala Gimnaziala „Spiru Haret” din Bacau a fost sambata, 16 februarie, gazda etapei locale a Olimpiadei de Matematica (pe gimnaziu), la care s-au inscris și au participat peste 280 de elevi, din clasele V-VIII, din toate unitațile școlare din oraș. „Proba a durat doua ore, pentru participanții din…

- In fiecare an, de Ziua Internationala a Cititului Impreuna, oamenii de pretutindeni citesc cu voce tare impreuna și impartașesc povești pentru a promova cititul ca pe un drept care aparține tuturor oamenilor. Pe 1 februarie 2019, proiectul “Ora sa ȘTIM”, care cuprinde 150 de biblioteci din…

- Organizatorul concursului, Ana Popescu, project manager în cadrul Asociatiei Natie prin Educatie, a declarat, presei, ca scopul competitiei a fost învatarea elevilor sa iubeasca mai mult materiile STEM, adica Stiinta, Tehnologie, Inginerie si Matematica, ajutându-i sa puna cap la…