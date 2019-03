Starul din 'Piratii din Caraibe' sustine ca fosta sa sotie a depasit masura atunci cand a scris un articol pentru publicatia Washington Post in luna decembrie. 'Acum doi ani, am devenit o figura publica care ilustreaza abuzul domestic si am simtit intreaga forta a maniei culturii noastre fata de femeile care vorbesc in public (despre asta)', a scris Heard in editorial. In articol, actrita de 32 de ani nu mentiona numele fostului sau sot, insa Depp sustine ca referirea la el este clara.

Ce susține Johnny Depp

Articolul 'depinde de premisa centrala ca Heard a fost victima abuzului…