Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie in care actorul si muzicianul Johnny Depp apare lungit pe un pat de spital, cu mana sangerand, a fost dezvaluita de tabloidul american The Blast si este una dintre probele in procesul intentat fostei sotii Amber Heard, pe care o acuza de defaimare.Depp sustine ca a ajuns la un…

- O fotografie in care actorul si muzicianul Johnny Depp (56 de ani) apare lungit pe un pat de spital, cu mana sangerand, a fost dezvaluita de tabloidul american The Blast si este una dintre probele in procesul intentat fostei sale sotii, actrita Amber Heard, pe care o acuza de defaimare.

- O fotografie in care actorul si muzicianul Johnny Depp apare lungit pe un pat de spital, cu mana sangerand, a fost dezvaluita de tabloidul american The Blast si este una dintre probele in procesul intentat fostei sotii Amber Heard, pe care o acuza de defaimare.

- Polițiști din cadrul Secției numarul 1 din Brașov au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat in varsta de 44 ani din municipiu. In fapt, la data de 18 iunie, in jurul orei 17.00, barbatul ar fi agresat-o fizic pe fosta sa soție, in varsta de 40 ani, lovind-o cu palma peste cap, in mod repetat,…

- Actorul Johnny Depp a depus luni, la o curte de justitie din Virginia, noi documente in procesul intentat fostei sotii Amber Heard pentru defaimare.Depp sustine ca „in timp ce amesteca amfetaminele prescrise de medic si medicamente neprescrise cu alcool, m-a lovit cu mainile si picioarele.…

- Implicat intr-un scandal de proportii cu fosta sotie, Amber Heard, Johnny Depp sustine ca aceasta nu este o victima a violentei domestice, asa cum sustine, ci agresorul. Actorul a depus luni, la o curte de justitie din Virginia, noi documente in procesul intentat fostei sotii Amber Heard pentru...

- Depp sustine ca „in timp ce amesteca amfetaminele prescrise de medic si medicamente neprescrise cu alcool, m-a lovit cu mainile si picioarele. In plus, in mod repetat a aruncat spre mine obiecte, inclusiv sticle, cutii de suc si lumanari aprinse, care mi-au provocat rani serioase". Ca dovada, el a depus…

- CORECTIE ZDRAVANA INCREDIBIL…Scandal monstru intr-o familie din satul Calimanesti, comuna Perieni, intre doi soti. Circul a fost unul de pomina, pentru ca, barbatul de 43 de ani a ajuns la spital batut mar! Ion G., un barbat subtirel si firav, le-a povestit cadrelor medicale ca nevasta, un pic mai corpolenta…