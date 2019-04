Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Rose McGowan a dezvaluit ca și-a pierdut simțul mirosului in urma unui accident ciudat suferit in urma cu cinci ani. Ea a povestit ca a fost lovita la cap cu portiera unei mașini, iar acest incident a lasat-o in imposibilitatea de a-și testa produsele de baie și de a nu-și da seama de surgeri…

- Scandalul dintre Johnny Depp și Amber Heard este departe de a se fi incheiat. Acum, actrița il acuza pe fostul ei soț ca a batut-o, strangulat-o și torturat-o in clipele cand facea abuz de acool și droguri. Heard, care a fost casatorita cu starul de la Hollywood doar un an, susține in documentele depuse…

- La 16 ani, Romeo Beckham, cel de-al doilea fiu al Victoriei și al lui David Beckham, se pare ca și-a facut prima iubita. Tanara este foarte cunoscuta și ea, fiind una dintre cele mai apreciate actrițe ale noului val, de la Hollywood. Ceea ce știam pana acum despre Romeo Beckham este ca tanarul e pasionat…

- Ambasadorul Statelor Unite la Belgrad a fost admonestat vineri de un ministru sarb pentru ca a afirmat ca Serbia se afla "de partea rea a istoriei" din cauza refuzului de a-l sustine pe opozantul venezuelean Juan Guaido, relateaza AFP. Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar la 23 ianuarie,…

- Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar la 23 ianuarie, a fost recunoscut pana in prezent de peste 50 de tari, printre care Statele Unite care incita celelalte tari sa il recunoasca. Tanarul opozant de 35 de ani este angajat intr-o confruntare cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru…

- CHIȘINAU, 10 feb - Sputnik. Cu douazeci de ani în urma, la 6 februarie 1999, negocierile privind soluționarea conflictului din Kosovo au început în Chateau de Rambouillet, lânga Paris, sub auspiciile comunitații internaționale, pe parcursul careia Republica Federala Iugoslavia…

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, decorat de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: www.neweurope.eu) Inainte de a ajunge la Belgrad, intr-o noua vizita oficiala, presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a semnat la 7 ianuarie un decret istoric. Dupa fix 105 ani, Ordinul „Aleksandr…