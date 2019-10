Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vidican are probleme cu legea. Fosta soție a lui Cristi Borcea risca sa i se deschida dosar penal pentru incalcarea anumitor reguli și restricții. Alina Vidican s-a mutat in America dupa desparțirea de Cristi Borcea, tatal celor doi copii ai sai și se pare ca a devenit…o fire mai rebela și spunem…

- Fosta soție a unuia dintre cei mai cunoscuți omeni de afaceri din Gorj, are, in aceasta perioada, probleme cat se poate de serioase cu legea, ajungand in fața judecatorilor a doua oara in cateva luni. Problema este insa una cat se poate de serioasa, chiar daca, la prima vedere…

- Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, are probleme cu legea in Statele Unite, dupa ce a incalcat de mai multe ori legislația rutiera. Ea a fost trasa pe dreapta de mai multe și a primit mai multe amenzi de circulație, dar nu vrut sa le plateasca, iar acum este așteptata in fața judecatorilor.…

- Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, are probleme cu legea in Statele Unite. Ea urmeaza sa se prezinte in fața judecatorilor americani, dupa ce a comis mai multe nereguli. Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, are probleme cu legea in Statele Unite, dupa ce a incalcat de mai multe…

- Un barbat din Alba Iulia a fost amendat cu 500 de lei pentru ca a sunat la 112, spunand ca il deranjeaza fosta soție, fiul și fosta soacra. Omul a spus ca are nevoie de ajutor, insa polițiștii au considerat ca este vorba despre un apel fals. Barbatul a publicat pe Facebook procesul verbal prin care…

- O fotografie in care actorul si muzicianul Johnny Depp apare lungit pe un pat de spital, cu mana sangerand, a fost dezvaluita de tabloidul american The Blast si este una dintre probele in procesul intentat fostei sotii Amber Heard, pe care

- O fotografie in care actorul si muzicianul Johnny Depp apare lungit pe un pat de spital, cu mana sangerand, a fost dezvaluita de tabloidul american The Blast si este una dintre probele in procesul intentat fostei sotii Amber Heard, pe care

- O fotografie in care actorul si muzicianul Johnny Depp apare lungit pe un pat de spital, cu mana sangerand, a fost dezvaluita de tabloidul american The Blast si este una dintre probele in procesul intentat fostei sotii Amber Heard, pe care o acuza de defaimare.Depp sustine ca a ajuns la un…