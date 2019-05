Stiri pe aceeasi tema

- Amber Heard (32 de ani) a facut noi dezvaluiri șocante despre abuzurile la care a fost supusa de catre fostul ei soț, Johnny Depp (55 de ani). Actrița a depus documente la o curte de justiție care atesta ca a fost amenințata cu moartea și a cerut respingerea procesului intentat de actor. Depp a dat-o…

- Scandalul dintre Johnny Depp și Amber Heard este departe de a se fi incheiat. Acum, actrița il acuza pe fostul ei soț ca a batut-o, strangulat-o și torturat-o in clipele cand facea abuz de acool și droguri. Heard, care a fost casatorita cu starul de la Hollywood doar un an, susține in documentele depuse…

- Actrita Amber Heard sustine, in noi documente depuse la o curte de justitie, ca Johnny Depp, care i-a fost sot timp de doi ani, a amenintat ca o va omori si a cerut respingerea procesului intentat de actor pentru defaimare.Ea l-a dat actionat in judecata pe actor, dupa ce el i-a intentat proces…

- Amber Heard se pare ca nu are deloc noroc in dragoste! Focoasa blondina care s-a iubit cu Johnny Depp se pare ca i-a spus „pa-pa” iubitului sau, Vito Schnabel și acum se iubește cu un celebru regizor!

- Rasturnare dramatica de situație in cazul razboiului dintre Johnny Depp și Amber Heard. Dupa ce ani la rand, actorul a fost acuzat ca și-a abuzat fosta soție, iata ca lucrurile stau de fapt invers.

- Johnny Depp o acuza pe fosta lui sotie, Amber Heard, ca la doar doua luni de la casatorie, a fost inselat cu miliardarul Elon Musk. De asemenea, actorul a dat-o in judecata pentru defaimare si acuzatii false de abuz!

- Johnny Depp, starul din "Piratii din Caraibe" solicita in instanta 50 de milioane de dolari de la fosta sotie, Amber Heard, pe care o acuza de defaimare. Heard a declarat in presa americana ca ar fi fost victima violentei domestice.

- Dupa ce l-a acuzat in repetate randuri ca ar fi abuzat-o fizic, Amber Heard a primit o lovitura majora din partea lui Johnny Depp. Celebrul actor a dat-o in judecata pe fosta lui soție, careia ii cere acum daune morale.