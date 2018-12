Stiri pe aceeasi tema

- Fardat cu negru la ochi si cu degetele acoperite de inele, actorul american Johnny Depp s-a costumat joi seara in celebrul pirat Jack Sparrow pentru a face o vizita surpriza micilor pacienti de la Institutul Curie din Paris, a precizat centrul de cercetare si tratament oncologic, potrivit AFP.…

- Fardat cu negru la ochi si cu degetele acoperite de inele, actorul american Johnny Depp s-a costumat joi seara in celebrul pirat Jack Sparrow pentru a face o vizita surpriza micilor pacienti de la Institutul Curie din Paris, a precizat centrul de cercetare si tratament

- Soc printre iubitorii seriei “Piratii din Caraibe” si a actorului principal, Johnny Deep. Studiourile Disney au anuntat oficial ca Depp nu va mai interpreta personajul Jack Sparrow si ca urmatorul film din franciza "Piratii din Caraibe" va avea o noua abordare, scrie...

- Studiourile Disney au anuntat oficial ca Johnny Depp nu va mai interpreta personajul Jack Sparrow si ca urmatorul film din franciza "Piratii din Caraibe" va avea o noua abordare. Seful studioului de...

- Studiourile Disney au anuntat oficial ca Johnny Depp nu va mai interpreta personajul Jack Sparrow si ca urmatorul film din franciza "Piratii din Caraibe" va avea o noua abordare, potrivit independent.co.uk.

- Johnny Depp nu va mai juca in seria de filme Pirații din Caraibe, in care a scris istorie jucandu-l pe Jack Sparrow. Reprezentanții Disney au anunțat oficial ca au renunțat la serviciile actorului, scrie Fox News. Un producator Disney a declarat ca Depp, in varsta de 55 de ani, va inceta sa-l mai joace…

- Jack Sparrow (Johnny Depp) va parasi corabia pentru a face loc unei femei. In locul celebrului capitan din Pirații din Caraibe va veni Redd, o pirata interpretata de o actrița a carui nume nu a fost inca anunțat oficial.

- Jack Sparrow (Johnny Depp) va parasi corabia pentru a face loc unei femei. In locul celebrului capitan din Pirații din Caraibe va veni Redd, o pirata interpretata de o actrița a carui nume nu a fost inca anunțat oficial. Studiourile Disney incearca sa relanseze franșiza, dar fara Johnny Depp. Așadar,…