Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist oradean Mihai Nesu, imobilizat de opt ani intr-un scaun cu rotile in urma unei accidentari, isi lanseaza saptamana viitoare prima sa carte cu pilde si citate duhovnicesti care l-au ajutat sa treaca peste momentele dificile din ultimii ani. Sumele stranse din vanzarea cartii vor fi donate…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, marti, o vizita la Ploiesti, unde se va intalni cu autoritatile locale din regiune si isi va lansa ultima carte. Potrivit agendei, marti, la ora 17,00, la Primaria Municipiului Ploiesti seful statului se va intalni cu autoritatile locale din regiune,…

- O echipa de elevi ai Colegiului National „C.D. Loga” alcatuita din 21 de elevi concureaza, in acest an, la categoria „Abilitati de viata” din cadrul programului Scoala Altfel, cu proiectul „Magia fizicii in viata de zi cu zi”, care le-a oferit prilejul de a fi deopotriva elevi, profesori, colegi, prezentatori,…

- In ultimii ani, sectorul SUV a avut parte de o crestere foarte mare in lansarea de SUV-uri de inalta performanta. Acestea prezinta o noua provocare pentru creatorii de anvelope - un centru de gravitate mult mai mare decat in cazul masinilor sport obisnuite, precum si greutati mai mari care necesita…

- Victoraș Astfaei, 31 de ani, a fost invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea GSP LIVE din aceasta dimineața. Astafei, unul dintre cei mai atipici jucatori care au trecut vreodata prin Liga 1, a explicat de ce a renunțat la televizor și la rețelele de socializare. „Toți prietenii știu cum sunt eu.…

- Președintele Klaus Iohannis iși va lansa miercuri cea de a treia carte - "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa". Volumul are 396 de pagini și costa 59 de lei, iar in prefața șeful statului scrie ca a incercat sa prezinte, intr-o maniera accesibila, principalele mecanisme, valori și teme politice relevante…

- Viceprimarul municipiului Targu-Jiu, Adrian Tudor iși lanseaza propria carte. Este vorba de o cronica ilustrata ce poarta numele de ,,Orașul eroilor. Batalia de la Podul Jiului”. Evenimentul va avea loc la Muzeul Județean de Istorie ,,Alexandru Ștefulescu”, vineri 19.04.2019 la ora 14.00. Adrian Tudor…

- Logic (Bobby Hall), cunoscutul rapper si producator american, intrece așteptarile tuturor și incepe anul cum nu se poate mai bine – acesta lanseaza „SUPERMARKET”, prima sa carte, impreuna cu un soundtrack ce dovedește versatilitatea muzicala a acestuia. Piesele integrate pe soundtrack ni-l dezvaluie…