Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul John van't Schip a fost numit selectioner al nationalei de fotbal a Greciei, cu misiunea sa o relanseze pe campioana europeana din 2004 in preliminariile EURO 2020, a anuntat miercuri federatia elena, potrivit AFP. Fost jucator la Ajax Amsterdam si Genoa, in varsta de 55…

- Accidentata grav in luna decembrie a anului trecut, in timpul Campionatului European din Franța, Cristina Neagu (30 de ani) se pregateste intens pentru a reveni pe terenul de handbal. Antrenorul echipei CSM Bucuresti, Tomas Ryde, a dat asiguri ca sportiva va juca in Liga Campionilor, competiție care…

- KRC Genk, campioana Belgiei, a anuntat, vineri, transferul lui Ianis Hagi, de la FC Viitorul. Mijlocasul ofensiv a semnat un contract valabil pâna în 2024, iar Gheorghe Hagi, tatal si antrenorul lui Ianis, a oferit detalii legate de transferul mijlocasului, scrie Mediafax.Gheorghe…

- Portughezul Abel Ferreira, care a antrenat Braga in ultimele doua sezoane, va prelua banca tehnica a campioanei Greciei, PAOK Salonic, a informat Sporting Club de Braga. Braga, locul 4 in ultimul sezon, va incasa 2,5 milioane euro pentru a-i rezilia contractul lui Abel Ferreira, 40 ani,…

- Razvan Lucescu a fost prezentat intr-un mod special de saudiții de la Al Hilal, dupa ce a plecat de la campioana Greciei, PAOK. Antrenorul roman in varsta de 50 de ani a fost prezentat printr-un clip video de un minut postat pe site-ul oficial al lui Al Hilal. ???? In 1969, a coach and son of a coach…

- Antrenorul echipei nationale de tineret, Mirel Radoi, a afirmat, joi, dupa semifinala Campionatului European, pierduta in fata Germaniei, cu 2-4, ca acest meci trebuie sa-i faca mandri pe toti jucatorii sai, pentru ca ii va duce la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. "Eu raman cu amintirea…

- Selectionerul nationalei de tineret a Italiei, Luigi Di Biagio, a demisionat dupa ce echipa sa a ratat calificarea in semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 care se desfasoara in aceasta...

- Sepsi Sfantu Gheorghe l-a instalat astazi in funcția de antrenor pe Csaba Laszlo (55 de ani), care ultima data a pregatit-o pe Dundee United, in Scoția. Csaba Laszlo a lucrat in sezonul 2004-2005 cu Lothar Matheus la naționala Ungariei, iar in perioada 2006-2008 a pregatit reprezentativa din Uganda.…