John Travolta a decis sa iși faca o schimbare de look care a surprins pe toata lumea. Actorul s-a tuns zero și și-a lasat barba. Noua frizura a acestuia are legatura cu urmatoarele filme in care actorul va juca, „The Poison Rose”, „Trading Paint” și „Moose”. Travolta a postat pe rețelele de socializare o fotografie in care apare alaturi de fiica sa, Ella, in varsta de 18 ani. View this post on Instagram I hope everyone had a great New Year! A post shared by John Travolta (@johntravolta) on Jan 6, 2019 at 3:08pm PST Acest nou look a surprins inytreaga lume deoarece se știe ca John Travolta…