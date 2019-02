Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala anunța decesul unuia dintre cei mai influenți și iubiți cantareți de R&B ai planetei. James Ingram s-a stins in aceasta noapte la varsta de 66 de ani, insa cauzele morții nu au fost dezvaluite

- John Travolta a decis sa iși faca o schimbare de look care a surprins pe toata lumea. Actorul s-a tuns zero și și-a lasat barba. Noua frizura a acestuia are legatura cu urmatoarele filme in care actorul va juca, „The Poison Rose”, „Trading Paint” și „Moose”. Travolta a postat pe rețelele de socializare…

- Filmele cu eroine au reușit sa le depașeasca pe cele cu barbați in rolurile principale la box-office-ul global, in perioada 2014-2017, a aratat un studiu publicat marți. Sezonul decernarii premiilor in industria de film americana este in plina desfașurare, la fel și dezbaterile din jurul producțiilor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca anul acesta fata de anii anteriori au plecat mai putini medici in alte tari, iar in ce priveste revenirea medicilor in tara, cei mai multi se intorc din Anglia si din Franta.Intrebata daca dupa majorarile salariale din acest an s-au intors…

- Trecutul continua sa o urmareasca pe Meghan Markle, care a spus adio actoriei pentru a deveni ducesa. Iar fotografiile de pe Internet ii creeaza coșmaruri. Site-ul TMZ a publicat o fotografie pe care soția prințului Harry și-ar dori sa dispara. Meghan apare in brațele fostului ei iubit, de care s-a…

- Jurnalistul Alexandru Cautiș a prezentat pe Facebook de ce Oreste Teodorescu ar fi fost suspendat de la Realitatea TV.„Exclusiv. Ce sta in spatele suspendarii lui O. Teodorescu de la Realitatea - falsificarea ștampilei BNR Fanii Realitații merita sa cunoasca adevarul. Sper sa aiba și puterea…

- Marius Șumudica, tehnicianul lui Al Shabab, a decis sa inceteze conflictul verbal de la distanța cu Mircea Rednic, deși antrenorul lui Dinamo l-a criticat și in conferința de presa de ieri, numindu-l "ȘumiBet", dupa ce și in zilele trecute cei doi tehnicieni s-au contrat. "Nu sunt deranjat de cum ma…