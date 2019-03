John Newman lanseaza single-ul „Feelings”

John Newman, una dintre cele mai recognoscibile voci din industria muzicala si creatorul unora dintre cele mai mari hit-uri din ultimii ani („Feel The Love”, „Love Me Again”, „Blame”), lanseaza single-ul „Feelings”. Piesa „Feelings” a fost scrisa in Suedia si produsa de Newman si Jarly – producatorul pieselor „Lullaby” si „Came Here For Love”, de la Sigala. Bucurandu-se de renume international si de o cariera prolifica, succesul a devenit un lucru obisnuit pentru Newman, care a atins de curand performanta de a inregistra 2 miliarde de ascultari la nivel global pentru piesele proprii si 4.5 miliarde…