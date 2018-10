John Lennon: „Prefer ideile, nu idealurile”

Stiri pe aceeasi tema

- Al noualea album al grupului britanic The Beatles, cunoscut drept ‘The White Album’, va fi reedidat in varianta deluxe pentru a marca a 50-a aniversare. De data aceasta, discul va cuprinde mai multe piese necunoscute publicului, potrivit contactmusic.com. Legendara trupa rock – compusa din Sir Paul…

- Liverpool, finalista editiei trecute, a invins-o dramatic pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-2, marti seara, pe teren propriu, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, gratie unui gol marcat in...

- Aeronava companiei Blue Air, care a decolat vineri din Bucuresti la ora 16:44, cu destinatia Liverpool, s a intors pe Aeroportul Otopeni, din cauza unei probleme tehnice, a anuntat, vineri, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti CNAB , citat de Agerpres.ro Cursa OB 133 avea 170 de pasageri la bord.…

- Pompierii s-au luptat duminica noapte cu flacarile care au cuprins cladirea emblematica Littlewoods din orasul britanic Liverpool, relateaza luni DPA si Press Association. Noua autoutilitare pentru stingerea...

- Finalista Ligii Campionilor, Liverpool, a sesizat politia in legatura cu starul sau, Mohamed Salah, dupa ce acesta a fost surprins in timp ce folosea telefonul mobil la volan, lucru interzis in Anglia, scrie presa britanica.

- Doua bannere cu un mesaj anti-PSD si unul impotriva lui Liviu Dragnea au fost afisate de cativa romani prezenti la New York pe MetLife Stadium, in timpul unei partide intre Manchester City si Liverpool. Imaginea s-a viralizat dupa ce a fost postata pe Facebook. In ultimele saptamani mesajele anti-PSD…

- AS Roma a ajuns la un acord cu Patrick Olsen, portarul selectionatei de fotbal a Suediei la Cupa Mondiala 2018, care este asteptat in capitala Italiei pentru vizita medicala si semnarea contractului cu gruparea "giallorossa", informeaza presa italiana. Cotidianul Gazzetta dello Sport precizeaza ca AS…

- Liverpool nu renunta la transferul lui Alisson Becker. Presa din Italia sustine ca englezii vor inainta o oferta oficiala pentru AS Roma. Suma se ridica 60 de milioane de euro, plus alte 6 milioane din bonusuri de performanta.