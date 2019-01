John Kerry il indeamna pe Trump sa demisioneze si nu exclude sa intre, din nou, in lupta pentru Casa Alba

Stiri pe aceeasi tema

- Disputa de 27 de ani dintre Macedonia si Grecia se apropie de solutionare, odata cu votul dat, vineri, de Parlamentul de la Skopje, prin care este aprobata redenumirea tarii in Republica Macedoniei de Nord. Dintre deputati, 81 au votat in favoarea modificarii numelui, transmite Reuters.…

- Fortele Navale iraniene vor trimite nave militare in Oceanul Atlantic incepand din luna martie, a anuntat vineri Administratia de la Teheran, in contextul in care Iranul vrea sa-si sporeasca raza de actiune in apropierea Statelor Unite. "Oceanul Atlantic este departe, iar operatiunea flotei…

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata dupa-amiaza, in Paris si in alte orase din Franta, in cadrul unui nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene". Spre deosebire de protestele organizate acum cateva saptamani, la care au participat zeci de mii de persoane, acum la Paris sunt doar…

- Presedintele Donald Trump a amenintat vineri ca va inchide frontiera dintre Statele Unite si Mexic daca democratii din Congres nu accepta sa finanteze constructia unui zid, un diferend ce provoaca paralizia partiala a administratiei federale din 22 decembrie. "Vom fi nevoiti sa inchidem Granita…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May. "Nu…

- Un raport guvernamental american referitor la efectele schimbarilor climatice dat vineri publicitatii a ajuns la concluzia ca incalzirea globala afecteaza mediul natural si va avea ca urmare cresterea numarului dezastrelor precum incendiile de vegetatie recente din California, informeaza dpa.…

- Consiliul European se va reuni intr-o sesiune extraordinara, duminica, pe agenda fiind agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), reuniune la care va participa si presedintele Klaus Iohannis. Membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia…

- Fostul ministru Valerian Vreme a fost achitat de magistratii instantei supreme in dosarul in care a fost acuzat de abuz in serviciu, decizia nefiind definitiva. El a fost acuzat ca a incheiat fara organizarea unei licitatii publice un contract de cumparare a unor produse software Microsoft in scoli.…