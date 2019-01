John Florescu, despre Romania fara Hospice: Ar transmite mesajul ca un ONG eficient poate esua intr-o tara din cauza sistemului

Stiri pe aceeasi tema

- Johann Strobl, CEO Raiffeisen Bank International, a declarat la Viena, comentand taxa bancara din Romania, ca mesajul autoritatilor romane este „ca nu suntem bineveniti”. „Ne indeamna astfel sa ne re...

- MAE reactioneaza ca urmare a postarii Ambasadei Rusiei din Romania, potrivit careia exista o campanie de denigrare a Armatei Rosii, desi ostasii rusi au eliberat "de fascism tarile Europei de Est si Centrale", si spune ca e indicat ca aspectele istorice sa fie un domeniu de dezbatere pentru istorici

- „Așa cum am anunțat public, am contestat in justiție decizia abuziva de excludere din PSD. Din pacate, la termenul din data de 05.12.2018, instanța a decis amanarea, intrucat PSD a facut o cerere de stramutare a cauzei, la o alta instanța, din cauza calitații mele de senator. In opinia lor, faptul…

- Actorul clujean Florin Piersic spune ca nu poate sa transmita nimic României de Centenar, decât sa îsi ia frâiele în mâna. Florin Piersic a declarat, joi seara, la Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment cultural de Centenar, ca el spune…

- 29 de meciuri din prima liga engleza pot fi urmarite intre 30 noiembrie si 3 ianuarie. Derby-urile din campionatul englez pot fi urmarite si de Ziua Nationala, a doua zi de Craciun, plus de Anul Nou.

- Florin Piersic a marturisit ca nu poate sa transmita Romaniei, de Centenar, nimic, decat „sa isi ia fraiele in mana”. Reputatul actor susține ca prefera sa puna adevarul deoarece la varsta sa nu poate sa spuna minciuni. „Credeti ca voi mai prinde eu, la varsta asta, o schimbare in care sa simt ca totul…

- Academia Româna a transmis un mesaj dur prin care le cere institutiilor statului sa poarte un dialog "lucid si sincer" pentru buna functionare a societatii românesti, mai ales în contextul preluarii presedintiei Consiliului European, care „presupune un efort national…

- Sanctiunile primite de Romania dupa incidentele din meciul cu Serbia, din Liga Natiunilor, nu sunt pe placul lui George Tucudean. Atacantul considera ca UEFA a luat o decizie mult prea drasctica, dupa ce a hotarat ca ultimul meci din competitie de pe teren propriu, cu Lituania, sa se...