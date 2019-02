Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune intre un avion de mici dimensiuni si un elicopter care avea la bord schiori pe care ii transporta la un ghetar din nord-vestul Italiei in regiunea Val d’Aosta a dus la moartea a cinci persoane, au informat autoritatile, scrie Associated Press.

- Japonezul Masazo Nonaka, cel mai batran om din lume potrivit Guiness Book, a murit in acest weekend la varsta de 113 ani. Barbatul a incetat din viața in locuința sa din orasul Ashor, de pe insula Hokkaido. Potrivit presei japoneze, rudele barbatului au declarat ca acesta a murit in somn și ei au constatat…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, dupa ce, marți, un tanar in varsta de 17 ani din Teleorman a fost confirmat cu virusul gripal A, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica.Un tanar in varsta de 17 ani din județul Teleorman, a murit, marți, din cauza ...

- O fata in varsta de sapte ani, care a traversat ilegal granita dintre Mexic si SUA impreuna cu familia sa, a murit la cateva ore dupa ce a fost retinuta, conform oficialilor americani, scrie BBC, conform news.roFata, care era din Guatemala si a ajuns la in SUA saptamana trecuta ca parte dintr-un…

- Fostul presedinte columbian Belisario Betancur, care a incercat sa faca pace cu gherilele de stanga in timpul administratiei sale, a murit vineri la varsta de 95 de ani, a anuntat spitalul Fundacion Santa Fe de Bogota, relateaza Reuters. Spitalul nu a precizat cauza mortii, dar potrivit informatiilor…

- Ray Chavez, cel mai longeviv veteran american care a supraviețuit atacului de la Pearl Harbor, din 7 decembrie 1941 – evenimentul in urma caruia Statele Unite ale Americii au intrat imn cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a murit, miercuri, la varsta de 106 ani.

- Ray Chavez, cel mai longeviv veteran american care a supraviețuit atacului de la Pearl Harbor, din 7 decembrie 1941 – evenimentul in urma caruia Statele Unite ale Americii au intrat imn cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a murit, miercuri, la varsta de 106 ani.